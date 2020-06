Sorra jelennek meg a közösségi média felületein olyan felvételek, amelyek a George Floyd halála óta tartó amerikai tüntetéshullám erős rendőri túlkapásairól szólnak, legtöbbször békés tüntetőket, de akár a tüntetés vonalán áthaladókat is érnek támadások.

A legsokkolóbb felvételek között volt egy 75 éves férfi esete, akit két rendőr úgy fellökött, hogy a férfi beverte a fejét, füléből pedig vér szivárgott. Mint megírtuk a férfi állapota súlyos, de stabil, a rendőröket pedig felfüggesztették, a polgármester szerint a fizetésüket is megvonták. A felmentett rendőrök kollégái azonban tiltakoztak a lépés miatt: pénteken két társuk felelősségre vonása miatt az atrocitást elkövető buffalói egység mind az 57 tagja kilépett az egységből, bár a rendőrségtől nem távoztak.

Ezen túl azonban bőven voltak még sokkoló esetek. A New York Times gyűjtése szerint Atlantában féltucat rendőrt helyeztek vád alá, miután megtámadtak két, autójukban üldögélő diákot; a texasi Austinban egy 20 éves tüntető koponyatörést szenvedett egy rendőri lövedéktől; Houstonban egy rendőr szó szerint átlovagolt egy álló nőn; a kaliforniai Vallejóban egy rendőr egy 22 éves, fosztogatással gyanúsított fegyvertelen, térdelő embert lőtt agyon; a floridai Fort Lauderdaleben kilőtték egy tüntető szemét. Egy Észak-Karolinai ügyvéd például egymaga háromszáz, a rendőri brutalitást dokumentáló videót gyűjtött össze a Twitteren.

Brutális felvételek

A legbrutálisabb felvétel egy Los Angeles-i tolószékes hajléktalan férfiról került ki, aki szerdán vált rendőri túlkapás áldozatává Los Angelesben a helyi média beszámolója szerint. A férfi nem tartozott a tüntetőkhöz, a szemtanúk szerint csupán útban volt a rendőröknek, ezért az egyikük egy gumilövedékkel arcon lőtte. A felháborodást követően a Los Angeles-i rendőrség pénteken közölte, vizsgálatot indítottak az ügyben, bár azt is hozzátették, hogy a rendőröket is érték atrocitások a demonstrációk során.

The LAPD shot a homeless man in a wheelchair in the face. pic.twitter.com/sYXy1eKONJ — Lily Lynch (@lilyslynch) June 5, 2020

Indianapolisban eljárást indítottak rendőrök ellen az alábbi felvétel miatt, amin egy nőt gumibottal vernek többen, valamint riasztófegyverrel lövik meg miután egy rendőr a mellénél fogta meg, és ezért kibújt a rendőr szorításából. A nő segítségére siető másik nőt is a földre lökik, és leteperik.

Different angle on 1️⃣1️⃣1️⃣ out of Indianapolis



From this view you can see the cop grope the woman he's restraining, that's why she breaks away



Then of course a half dozen cops beat her for not wanting to be groped



Lawlessness pic.twitter.com/6XXU7qiULj — T. Greg Doucette (@greg_doucette) June 4, 2020

Philadelphiában felfüggesztettek egy "magas rangú" rendőrt és eljárást indítottak ellene, miután két videó is előkerült arról, hogy különösebb provokáció nélkül, gumibottal megvert két tüntetőt, egyiküknek pedig a nyakára is rátérdelt. A felvételen szereplő 21 éves diákot bár őrizetbe vették, a videó alapján kiengedték, és nem indítottak ellene eljárást.

A biker gang brutally beat these protesters in Philly today. pic.twitter.com/r1TzXrOpNW — Morgan J. Freeman (@mjfree) June 5, 2020

New Yorkban egy biciklis futárt rabosítottak, miután 27 perccel a kijárási korlátozás után az utcán volt. A hatóságok azonban korábban azt mondták, hogy az alapszükségleteket biztosításával foglalkozókra a korlátozás nem vonatkozik, és dolgozhatnak este 8 után is.

NYPD officers arrest an essential worker—his Caviar bag is sitting by his bike, 27 min after curfew at 108 and Central Park West in Manhattan



city and state officials assured essential workers they are exempt



at least three white shirts (commanding officers) are present pic.twitter.com/92aI7UdODU — peter hess (@PeterNHess) June 5, 2020

Még ez is javulás

New Yorkban az utóbbi napokban több súlyos bírálat érte a rendőri fellépést, a kijárási tilalom kezdetére hivatkozva a hatóságok gyakran provokáció nélkül is rátámadtak békés tüntetőkre, bekerítik és gumibotokkal fenyegetik őket, más esetekben rájuk nyitják a rendőrautók ajtaját, hogy azzal sodorják el őket, írta a New York Times. Egy polgárjogi ügyvéd a lapnak arról beszélt, a rendőrség a jelek szerint nem érti, milyen mély a lakossági felháborodás a rendőri erőszakkal szemben; arra játszanak, hogy legyenek túl a mostani balhén, és minden visszatérhet a régi kerékvágásba.

Egy, a lapnak nyilatkozó rendőri tanácsadó ugyanakkor azt mondta, a tüntetések okozta "káosz" fényében relatíve visszafogott volt a rendőrség: amikor 1992-ben (szintén egy fekete ember rendőri meggyilkolása miatt) Los Angelesben zavargások törtek ki, 50 halálos áldozattal és ezer sebesülttel jártak az összecsapások; ma sokkal nagyobb demonstrációk sokkal kisebb véráldozatot követelnek. Régebben az volt a taktika, hogy üssék, akit érnek, ma ennél összeszedettebb a hatósági fellépés a tanácsadó szerint.

A másik különbség, hogy a videós bizonyítékoknak is köszönhetően ma sokkal több vizsgálat indul a brutálisan fellépő rendőrök ellen. George Floyd megölésének helyszínén, Minneapolisban és Kalifornia államban is megtiltják, hogy a rendőrök rátérdeljenek az előállított emberek nyakára - ez vezetett Floyd halálához. Bill de Blasio New York-i polgármester pedig átfogó vizsgálatot ígért.

Más szóval az amerikai sztenderdek mellett még ez is javulásnak számít, bár polgárjogi aktivisták szerint azért nincs szó rendszerszintű változásról, sőt. Ahogy egy seattle-i rendőr összefoglalja a taktikát egy videón, "ne öld meg, de keményen verj oda".