Hétfőn nyitnak a boltok Angliában

Három hónapon át szinte minden bolt zárva volt az Egyesült Királyságban, de hétfőn kezdődik a nyitás, és Boris Johnson miniszterelnök arra kérte az embereket, hogy vásároljanak bizalommal. Mint kifejtette, a kereskedelmi dolgozók rendkívül sokat dolgoztak azért, hogy biztonságosan lehessen vásárolni. Ehhez viszont mindenkinek be kell tartania a kötelező távolságtartást.

A briteknél március 23. óta csak a gyógyszertárak, élelmiszerboltok, bankok és benzinkutak voltak nyitva, ezeket nyilvánítótták létfontosságú vállalkozásoknak. A többi kereskedés, áruljon akár könyveket vagy ruhákat, mind zárva volt.

A miniszterelnök nem tudta megjósolni, hogy tömegek rohanják-e meg a boltokat hétfőn, vagy csak elkezdenek majd visszaszivárogni a vevők. A kötelező távolságtartás miatt kevesebb vevő fér majd be a boltokban, mint a járvány előtti időszakban, ezért néhány kereskedő kisebb aktivitásra számít, valószínűleg kevesebb lesz a nézelődő.

Ahogy idehaza is megtették a boltosok, úgy a briteknél is felszerelték a kasszákat átlátszó műanyag paravánokkal, és a padlón jelzik, milyen messze kell állni egymástól - az előírt távolság 2 méter. Az áru fogdosását sem díjazzák a kereskedők, arra kérik a nézelődőket, hogy csak azt fogják meg, amit meg is kívánnak venni. A kosarakat pedig minden használat után fertőtlenítik.

A kereskedők egy része arra is rájött, hogy ügyes ötletekkel és fejlesztésekkel tudják teljesen új élménnyé tenni a korlátozásokkal terhelt vásárlást.

Néhány boltban 30 perces időpontot lehet foglalni, és az eladók előkészített kollekcióval várják a vevőket, az ízlésüknek megfelelően

Egy ideig a kávézókban sem ücsörögnek majd emberek puszta kedvtelésből, azok ugyanis csak július 4-én nyitnak, ahogy az éttermek és a pubok is. A vendéglátóipar helyzetét igencsak megnehezítik a szabályok, számításaik alapján a korábbi bevételüknek jó, ha a szűk harmadát megkeresik majd az egymástól legalább két méterre leültetett vendégekkel.

(BBC)