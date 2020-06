New York: strand idén nincs, de van légkondi ingyér

Légkondi - valaha luxusterméknek tűnt, New Yorkban ma már a rászorulóknak is jár.

New York városa 74 ezer klímaberendezést szerel fel ingyen rászoruló időseknél - írja az MTI. Már a program első heteiben 4500 légkondicionálót szereltek fel, nyolcszor annyit, mint tavaly egész évben.

Július végéig az összes berendezést beépítik a kisjövedelmű idősek otthonaiba. A program neve Get Cool NYC (vagyis legyen hűvös New Yorkban), amelyet Bill de Blasio (eredeti nevén Warren Wilhelm, Jr.) a múlt hónapban hirdetett meg, amikor bejelentette, hogy a járványveszély miatt zárva maradnak a New York-i strandok.

Márpedig az amerikai nagyvárosban nyaranta, főleg júliusban és augusztusban gyakran 40 Celsius-fokot is meghaladó hőség uralkodik. Az ingyenes klímaberendezést elsősorban a szociális bérlakásban élő rászoruló idősek kapják. New York városa emellett a korábbinál kétszer nagyobb összeggel, 70 millió dollárral segíti az energiaszámla kifizetését 440 ezer rászoruló családnak az elkövetkező hónapokban.

A keleti parti metropolisz a koronavírus-járvány egyik fő gócpontja volt az Egyesült Államokban.

Az idős és rászoruló New York-iak vélhetően nem az Indexről fognak tájkoodni a helyes légkondi-használatról, de bármennyire is kellemesebb a hűs levegő, mint a forróság, a légkondihoz nem szokott embereknél fontos arra figyelni, hogy a légző rendszerük és a vérkeringésük hogyan reagál a hideg - meleg környezeti változásokhoz, illetve egyáltalán a berendezésekhez.

Az átfogó elnevezéssel csak légkondi-betegségeknek nevezett kór tünetei eltérőek lehetnek attól függően, hogy ki mennyire érzékeny a megforgatott levegőre, de akad akinek úgy berobban a füle a légkonditól, hogy remegve sírja vissza azt az időszakot, amikor csak melege volt.