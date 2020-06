Trump nem tilthatja be volt tanácsadójának könyvét

Egy amerikai bíró nem engedi a Trump-adminisztrációnak, hogy meggátolják az elnök volt nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton memoárjának megjelenését – írja a BBC. Bolton könyvéből még januárban szivárgott ki néhány oldal, a kormány pedig szerdán perelte be a volt tanácsadót. Miután Bolton részletesen írt a Trump mellett szerzett tapasztalatairól, az USA külügyminisztere hazugként és hazaárulóként bélyegezte meg.

Ugyan a bíró szerint Bolton valóban kockára tette az USA nemzetbiztonságát és veszélynek tette ki, de a kormánynak nem sikerült bebizonyítania, hogy a betiltás hogyan akadályozna meg bármilyen helyrehozhatatlan kárt.

A június 23-án megjelenő The room where it happened (A szoba, ahol megtörtént) tele van olyan részletekkel, amiket nehéz megerősíteni, mert Bolton magánbeszélgetésekre hivatkozik. Trump szerint a könyv hazugságokból és koholmányokból áll.

Az állítások között szerepel, hogy Trump a kínai elnök segítségét kérte az idei választások során némi gazdasági segítségért cserébe, valamint az, hogy a kínai internáló táborok felállítása jó döntés volt. A könyv szerint az elnök azt gondolja, menő lenne lerohanni Venezuelát, hiszen gyakorlatilag az USA része. Bolton azt írta, hogy Trump nem tudta, hogy az Egyesült Királyság atomhatalomnak számít, és egyszer megkérdezte, hogy Finnország Oroszország része-e.