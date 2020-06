Újrahasznosított fékenergiával világítják ki a bécsi metró állomásait

Támogass te is!

Újrahasznosítják a metrószerelvények fékezési energiáját Bécsben, például az állomásokat is kivilágítják vele – közölte az osztrák főváros külképviseleti irodája.

A metrók energiájának árammá alakítása klímavédelmi szempontból is előnyös, mert kevesebb szén-dioxid termelődik. Már a második energiaátalakító berendezést üzemelték be, nemsokára egy harmadik is követheti