Nyikita Hruscsov fiának halálát fejlövés okozta

A volt Szovjetunió egykori vezetője, Nyikita Hruscsov az Egyesült Államokban élt fiának halálát fejlövés okozta - jelentette be a cranstoni halottkémi hivatal szóvivője, Joseph Wendelken. A 84 éves Szergej Hruscsov még június 18-án halt meg a Rhode Island államban lévő Cranstonban. A halottkémi jelentés szerint nem bűncselekmény áldozata lett. Az AP hírügynökség jelentése szerint Hruscsov felesége kihívta a rendőrséget, de már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőrség már akkor jelezte, hogy nincs bűncselekményre utaló jel.

Szergej Hruscsov a moszkvai energiaipari egyetem elvégzése után mérnökként foglalkozott ballisztikus rakéták, robotrepülőgépek és űrhajók fejlesztésével, a műszaki tudományok doktora és nemzetközileg elismert tudós volt. 1991-ben, mint vendégtanár érkezett az Egyesült Államokba a tekintélyes Brown Egyetem meghívására. Letelepedési kérelmét két volt amerikai elnök, Richard Nixon és George H. Bush, valamint Robert McNamara, volt védelmi miniszter is támogatta.

1999-ben ifj. Hruscsov és felesége, Valentyina Golenko is megkapta az amerikai állampolgárságot, de egyikük sem mondott le az oroszról. A The New York Times szerint Szergej Hruscsov 2001-ben azt nyilatkozta: amerikai állampolgárságának apja is örülne

Nem vagyok disszidens, nem vagyok áruló. Itt dolgozom és szeretem ezt az országot.

Hruscsov a Yale Egyetemen is tanított. Az egykori Szovjetunió és a mai Oroszország szakértő történészeként tartották őt számon. Több könyvet írt az apjáról és az orosz társadalomról, és rendszeres előadó volt egyetemeken és középiskolákban.

Nyikita Hruscsovnak - aki 1953-tól 1964-ig volt a Szovjetunió Kommunista Pártja első titkára - öt gyereke volt, és Szergej volt közülük a legidősebb: 1935-ben született Nyikita Hruscsov harmadik feleségétől, Nyina Kuharcsuktól. (MTI)