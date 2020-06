Akár még az internet védőszentjévé is avathatják a leukémiában 15 évesen meghalt olasz fiút

Októberben boldoggá avatja a katolikus egyház Assisiben Carlo Acutist, azt az olasz fiút, aki 2006-ban, mindössze 15 éves korában leukémiában halt meg. A boldoggá avatásra azután kerül sor, hogy az egyház neki tulajdonított egy csodatételt: egy brazil fiú azután gyógyult fel ugyanis ritka betegségéből, hogy hozzá imádkozott, illetve arra kérte Acutist, kommunikáljon Istennel.

A 15 éves, londoni születésű Carlo Acustis az NBC News számítógépzseniként emlegeti, azt írják, maga programozott le egy internetes adatbázist, amin a csodákat katalogizálta. Azzal, hogy a fiút boldoggá avatják, elismerik, hogy a mennybe került, és onnan képes hatni az élők világára, ha imádkoznak hozzá. Amennyiben még egy csodát nekitulajdonítanak, úgy az internet védőszentjévé avatják.

A fiú édesanyja, Antonia Salzano azt mondta, hogy fia számos tekintetben olyan volt, mint más tinédzserek, imádott videojátékokkal játszani, de volt egy spirituális énje is. Amellett, hogy leprogramozta a katalógust, kiállt azok mellett az osztálytársai mellett is, akiket bántottak, és a hajléktalan embereket is támogatta. Amikor megbetegedett, a hite segítette abban, hogy méltósággal viselje sorsát. Temetésén annyian vettek részt, hogy be sem fértek a templomba, ezután a katolikusok világszerte petíciókat nyújtottak be a Vatikánhoz, hogy avassák szentté a fiút. A katolikus egyház jelenleg kb. 10 ezer szentet ismer fel, közöttük azonban nagyon kevesek vannak olyanok, akik gyerekként haltak meg.