Megugrott a koronavírusos fertőzöttek száma, bezárják az iskolákat, óvodákat Ausztria néhány járásában

Péntektől a tervek szerint egy hétre bezárják az iskolákat, az óvodákat és a bölcsődéket a koronavírus-fertőzések számának hirtelen növekedése miatt Felső-Ausztria öt járásában: Linzben, Linzvidéki járásban, Welsben, Welsvidéki járásban, valamint az Urfahr-környéki járásban - jelentette be Thomas Stelzer tartományi vezető szerdán, írja az MTI.

"Masszív, ugyanakkor ésszerű lépés" a vírus további terjedésének megakadályozására - mondta. Az intézkedést az indokolja, hogy Felső-Ausztriában szerdára egy nap alatt 61-ről 190-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, ugyanakkor már néhány nap óta megfigyelhető volt a számok "dinamikus növekedése". A tartomány vezetője azt ajánlotta, hogy mondják le a rendezvényeket is az érintett járásokban.

Az új fertőzések kiindulópontja egy Felső-Ausztria székhelyén, Linzben található keresztény közösség (Freie Christengemeinde). Több helyi nagycsalád is tagja a közösségnek, az elmúlt napokban ők szórták szét a koronavírust az érintett öt járásban.

A tartományi vezető egyben felhívta a figyelmet a lakosság egyéni felelősségére, így a nagyobb zárt helyiségekben ajánlott, a tömegközlekedési eszközökön pedig kötelező a szájmaszk viselése.

Ezzel párhuzamosan Ausztria utazási figyelmeztetést adott ki a Nyugat-Balkán hat országára: Szerbiára, Montenegróra, Bosznia-Hercegovinára, Észak-Macedóniára, Albániára és Koszovóra az új típusú koronavírus-járvány miatt - jelentette be Alexander Schallenberg osztrák külügyminiszter szerdán.

Schallenberg kifejtette, hogy a legmagasabb, 6-os fokozatú utazási figyelmeztetést rendelték el,

ami egyben azt jelenti, hogy az osztrákoknak sürgősen el kell hagyniuk a térséget.

Az Ausztriába való visszatérést követően 14 napos karanténkötelezettség lép életbe és rendelkezni kell négy napnál nem régebbi negatív koronavírus-teszttel.

A külügyminiszter azzal indokolta a döntést, hogy a nyugat-balkáni országokban súlyosabbá vált a járványhelyzet. Hozzátette, hogy Ausztriában több fertőzés is ismertté vált, ami nyugat-balkáni utazásokra vezethető vissza; emellett a Nyugat-Balkánról való visszatérők miatt Szlovéniában és Horvátországban is növekedett a fertőzésszám. De mindent megtesznek az esetleges második hullám megakadályozására. Azt is elmondta, hogy továbbra sem oldják fel a korlátozásokat Nagy-Britannia, Svédország és Portugália viszonylatában.

Rudolf Anschober osztrák egészségügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy az elmúlt 24 órában 107-en fertőződtek meg koronavírussal; jelentős részük Felső-Ausztriában (61 fő), illetve Bécsben (24 fő). Ez idő alatt 13 beteget nyilvánítottak gyógyultnak, így jelenleg 677 aktív beteget tartanak nyilván, ami az előző napihoz képest 0,6 százalékos növekedést jelent. A tárcavezető kiemelte, hogy Felső-Ausztriában több gócpont is kialakult; leszögezte ugyanakkor, hogy a tendencia nem országos.