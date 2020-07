Kilövik a nőstény medvét, amelyik két embert megtámadott az olasz Alpokban

Per l'orso (o orsa 🐻) in #Trentino, abbiamo lanciato una petizione per salvarlo/a, chiedendo al presidente della provincia autonoma di #Trento Maurizio #Fugatti di fermare l'autorizzazione all'abbattimento Condividiamo e

firmiamo in tantissimi qui ▶️▶️ https://t.co/IkemzO2snU pic.twitter.com/U1zUDLn3LE