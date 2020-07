Százhatvanra nőtt a mianmari bányaszerencsétlenség áldozatainak száma

Százhatvan fölé nőtt péntekre a mianmari jádebánya-baleset halálos áldozatainak száma az MTI híre szerint. A katasztrófa az északi Kacsin államban lévő Hpakant helység közelében történt csütörtökön. A szerencsétlenül járt bányászok a kisebb jádeköveket gyűjtöttek egy meddőhányón, amikor az velük együtt belecsúszott egy tóba.

At least 162 people killed after a massive landslide at a jade mine in northern Myanmar buried them in a wave of mud.



