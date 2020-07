New Yorkban rengeteg a lövöldözés, június az elmúlt évtizedek egyik legdurvább hónapja volt

Csak az elmúlt hétvégén 64 embert sérült meg lövöldözésekben New Yorkban, közülük tízen életüket vesztették – írja a New York Times. Az áldozatok között volt egy 15 éves fiú, aki nem akart a rendőrökkel beszélni Manhattanben, és egy apa is, aki a hatéves lányával kézen fogva ment át az úton Bronxban.

A lap szerint New York városában az idei év első felében 528 lövöldözés volt, ez a szám 2016 óta először haladta meg a négyszázat.

Júniusban összesen 205 lövöldözés történt, ez volt a nagyváros legdurvább hónapja 1996 óta.

Bill de Blasio, New York polgármestere hétfőn egy sajtókonferencián a lövöldözések visszaszorítását sürgette, és arról is beszélt, hogy több tényező is hozzájárult a lövöldözések számbeli növekedéséhez. Ezek közül Blasio a koronavírus miatt kialakult állapotokat emelte ki.

A város rendőrségének vezetése ugyanakkor a törvényhozók és az ügyészek által bevezetett reformokat okolja a sok lövöldözés miatt. Szerintük többek között az a probléma forrása, hogy a New York-i vezetés a Rikers Island-i börtönkomplexumban fogvatartottak számát csökkenteni akarta, erőszakos bűnözőket engedett vissza az utcákra, miközben a fegyverviselésért és a lövöldözésért járó elrettentő eszközöket és következményeket törölték.