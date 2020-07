Egy nemi erőszak okán kapnak rezervátumot a Krík indiánok

Oklahoma állam területének felét indián területnek minősítette az amerikai Legfelsőbb bíróság. A döntés egy régi jogtalanságot orvosol, ugyanakkor bizonytalanságot okoz az őslakosokat érintő törvénykezésben, írja a BBC.

A pénteki döntés értelmében Oklahoma keleti része, legnagyobb városával, Tulsával együtt rezervátumnak számít. A bíróság döntését meglepő módon egy 1997-es nemi erőszak ügye hatására hozta meg.

Elvették a földjüket, szóban adtak kártérítést

Az ügy történelmi alapjának ismeretében érthető meg. A 19. században az indián törzsek kitelepítésekor Oklahoma szóban forgó területeit az indián őslakosok kapták meg hajdani otthonaikért cserébe. A rezervátumokban az indiánok mentesülnek az állami adózás alól, állami törvénykezés helyett pedig csak szövetségi ügyészek járhatnak el az ügyükben, emlékeztet a Reuters.

Ez utóbbi kelt most zavart. Erre hivatkozik ugyanis ítélete újratárgyalás érdekében Jimcy McGirt, akit nemi erőszakért ítéltek el. A vád szerint a férfi 1997-ben megerőszakolt egy négy éves kislányt. McGirt nem tagadja bűnösségét, de a Legfelsőbb bíróság előtt azzal védekezett, hogy mivel a most hivatalosan is rezervátumként elismert területen követte el tettét, ezért csak szövetségi ügyész képviselheti a vádat.

Tartanak a hatásaitól

A Legfelsőbb bíróság elnöke különvéleményében ugyanakkor azt írja, a döntés alapjaiban ássa alá az Egyesült Államok igazságszolgáltatásának működését. "Az Állam lehetősége, hogy súlyos büntetéseket megtoroljon, megbicsaklott, és már jogerős ítéletek sorát dobhatjuk ki az ablakon" - idézte a bírót a BBC.

A The Atlantic által gyűjtött adatok szerint a helyzet azonban nem ilyen súlyos. Oklahoma büntetésvégerhajtási intézeteiben jelenleg 1887 indiánt tartanak fogva. Közülük azonban kevesebb mint 10 embernek olyan az esete, amelyet a fentiek okán meg lehet támadni.

A Krík indiánok Legfelsőbb bíróságának elnöke sem látja drámainak a helyzetet. "Mindez indiánoknak azon kis csoportjára vonatkozik csak, akik a rezetvátumok határain belül lövetnek el bűncselekményt" - idézte Jonodev Chaudhurit a BBC.