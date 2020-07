Megrázta Dél-Koreát a szöuli polgármester ügye

Csütörtökön váratlanul távozott otthonából, és eltűnt Pak Vonszun, Szöul polgármestere. Dél-Korea egyik legbefolyásosabb politikusát fél nappal később holtan találták meg egy erdős területen Szöul északi részén. A Mun Dzsein elnökkel szoros barátságban lévő politikus halála megrázta a távol-keleti országot.

A 64 éves Pak eltűnése után nem sokkal olyan információk jelentek meg a koreai médiában, miszerint a politikus ellen szerdán, egy nappal eltűnése előtt szexuális zaklatás miatt tettek feljelentést. Pak a nők jogaiért tett erőfeszítéseivel vált ismertté, mielőtt a dél-koreai főváros polgármesterévé választották volna. Ügyvédként ő nyerte meg az ország első nemi erőszak miatt indított perét is.

A dél-koreai lapok azt feltételezik, hogy Pak önkezével vetett véget életének. Az ügyben egyelőre folytatódik a nyomozás, miközben vitákat váltott ki, hogy mekkora temetést rendezzenek a politikusnak.

A végzetes nap krónikája

10:40 (helyi idő szerint, csütörtökön) A szöuli polgármesteri hivatal csütörtökön délelőtt jelentette be, hogy Pak Vonszun lemondta összes aznapi programját, ennek okát azonban nem részletezték. A polgármester többek között Csung Szjekjun miniszterelnökkel ebédelt volna. A koreai sajtó információi szerint Pak betegségre hivatkozott.

10:44 A polgármesteri hivatal bejelentése után néhány perccel Pak sötétkék kabátban, fekete nadrágban, sötétkék baseballsapkában, szájmaszkban és egy fekete hátizsákkal a hátán távozott a polgármesteri rezidenciáról, amit a biztonsági kamerák is rögzítettek.

10:53 Pak kilenc perccel később két kilométerre az otthonától újra felbukkant egy biztonsági kamerán a Waryong park északi részén. A biztonsági kamerák tanúsága szerint taxival tette meg ezt a távot. Ezek voltak az utolsó ismert felvételek a polgármesterről.

14:42 Mivel innentől kezdve nem állt rendelkezésre térfigyelő kamera felvétele, a néhány órával később nyomozni kezdő hatóságok megpróbálták a telefonja által kibocsátott jelek alapján visszakövetni a polgármester útját. A rendelkezésre álló információk szerint háromnegyed három körül Pak felhívta egy ismerősét két kilométerre attól a helytől, ahol utoljára feltűnt a kamerák felvételein. A hívás után nem sokkal azonban kikapcsolta a telefonját.

17:17 A polgármester lánya negyed hat körül értesítette a rendőrséget apja eltűnéséről, miután sehogy sem tudta elérni őt telefonon. A hatóságoknak azt mondta, Pak négy-öt órával azelőtt távozott, egy búcsúlevélszerűséget hagyva maga után. A hatóságok pénteken nyilvánosságra hozták az írást. Pak utolsó üzenetében azt írta,

Bocsánatot kérek mindenkitől! Mindenkinek köszönetet mondok, aki részese volt az utamnak. Mindig is sajnáltam a családomat, akiknek annyi nehézséget kellett miattam átélniük. Hamvasszatok el, és poraimat szórjátok szüleim sírjára. Isten veletek!

17:30 13 perccel a bejelentés után a rendőrség megkezdte annak a körülbelül 2 négyzetkilométeres területnek az átfésülését, ahol Pak utoljára életjelet adott magáról. Noha a keresésben közel 600 rendőr és tűzoltó, illetve kutyák és drónok is részt vettek, este fél tízig nem sikerült a polgármester nyomára bukkanniuk.

0:01 (péntek) Egy órával később újrakezdődött a keresés. Végül egy perccel éjfél után egy mentőkutya bukkant rá Pak Vonszunra. A polgármester holttestét nem messze az ösvénytől találták meg egy erdős domboldalban. Paknál egy palack vizet, egy telefont, néhány íróeszközt, és egy, a polgármester nevére kiállított bankkártyát találtak. A rendőrség szinte azonnal kizárta az idegenkezűséget. A polgármestert nem fogják boncolni, ám azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogyan végzett magával.

Pak holttestét hajnali fél négy körül a Szöuli Nemzeti Egyetem kórházába szállították. A következő órákban több mint háromezer támogató érkezett a helyszínre leróni kegyeletét. A szöuli önkormányzat egy emlékhelyet is felállított a városháza előtt. Vasárnap estig körülbelül 18 ezer gyászoló látogatott el a két helyszínre. Egy online megemlékezésen közel 1 millióan helyeztek el virtuális virágot Pak tiszteletére vasárnap délutánig.

Egy zaklatási ügy állhat a háttérben

Pak eltűnése után néhány órával a koreai médiában olyan információk jelentek meg, hogy a polgármester ellen szerdán, tehát az eltűnése előtti napon egy volt titkárnője szexuális zaklatás miatt feljelentést tett a rendőrségen. Ez amiatt különösen nagy visszhangot keltett, mert Pak Vonszun a nők jogaiért tett erőfeszítéseivel lett ismert.

Sajtóinformációk szerint július 8-án délután fél négy körül ment a fiatal nő és az ügyvédje a szöuli rendőr-főkapitányságra. A nő 2015-től (más források szerint 2017-től) dolgozott a polgármester titkárnőjeként. A feljelentés tényét a rendőrség is megerősítette, ám azt egyelőre nem, hogy valóban szexuális zaklatás miatt adták-e be.

A rendőrség azonnal megkezdte a nyomozást.

A titkárnő vádjai szerint Pak éveken keresztül molesztálta és zaklatta őt. Ezen kívül szexuális tartalmú üzeneteket küldözgetett neki, és alsóneműs képeket is küldött neki, illetve kért tőle. Ezeket az üzeneteket a nő átadta a rendőrségnek.

A szöuli rendőr-főkapitányság illetékesei komolynak ítélték meg a vádakat, és másnap reggel jelentették az ügyet a dél-koreai országos rendőr-főkapitányságnak. Noha egyelőre ezt sem erősítette meg a rendőrség, Pak minden bizonnyal értesült szerdán este vagy csütörtökön reggel a feljelentésről.

Dél-Korea egyik legnézettebb tévécsatornája, az SBS csütörtökön este számolt be a zaklatási vádakról. Az AFP hírügynökség értesülése szerint a riportot már azelőtt műsorra tűzték, hogy Pak eltűnt volna. Ezek vezethettek ahhoz a döntéséhez, hogy véget vet életének.

Sokat tett a koreai nők jogaiért

Pak Vonszun fiatal korától kezdve aktivistaként tevékenykedett. 1975-ben, 19 évesen négy hónapra börtönbe került és kirúgták a Szöuli Nemzeti Egyetemről, miután részt vett egy demokráciapárti megemlékezésen (Dél-Koreában 1961 és 1987 között katonai diktatúra volt).

A jogi egyetem 1980-as elvégzése után politikai aktivisták ügyvédjeként kezdett el dolgozni. Ő volt a felperes ügyvédje Dél-Korea első nemi erőszak miatt indított perében 1993 és 1999 között, melyet meg is nyert. A kilencvenes években maga is aktivistáskodni kezdett, több meghatározó civil szervezet alapításánál is jelen volt. Egy 2000-es perben ő képviselte a második világháborúban a japán hadsereg által szexuális rabszolgaságba kényszerített nőket.

2011-ben egy időközi választáson független jelöltként (azóta belépett a 2014-ben alapított, jelenleg kormányon lévő Demokrata Pártba), politikai tapasztalatlansága ellenére megszerezte Szöul polgármesteri posztját. 2014-ben és 2018-ban is újraválasztották, ezzel ő lett az első, akit háromszor is megválasztottak a tisztségre. Polgármestersége alatt olyan úttörő rendelkezések fűződtek a nevéhez, mint az egyetemi tandíj felére csökkentése és az ingyenes iskolai étkeztetés bevezetése.

A mostani lett volna az utolsó ciklusa polgármesterként. Egybehangzó információk szerint azt tervezte, hogy megpályázza barátja, Mun Dzsein államfői pozícióját, és elindul a 2022-es elnökválasztáson (mivel Dél-Koreában az elnökök csak egy ötéves cikluson keresztül kormányozhatnak, Munnal nem kellett volna megküzdenie). Mun Dzsein „nagyon sokkolónak” nevezte Pak Vonszun halálát. A két politikus együtt járt egyetemre a nyolcvanas években, és a jogi államvizsgát is egyszerre tették le.

A kormány azt tervezte, hogy ötnapos nyilvános gyászszertartást rendeznének Pak Vonszun tiszteletére. A tervnek azonban számos ellenzője akadt. Már 535 ezren írták alá azt a hivatalos petíciót, ami azt kezdeményezte, hogy a polgármester temetését inkább családi körben tartsák, mivel a petíció elindítója szerint Pak nem érdemli meg ezt a ceremóniát, ha valóban zaklatott.

Vasárnap bejelentették, hogy a koronavírus-járvány miatt

a ceremóniát online fogják közvetíteni, a szertartáson csak 100 ember vehet majd részt.

Az ötnapos szertartás hétfőn reggel fél kilenckor veszi majd kezdetét.

Az, hogy Pak valóban zaklatott-e, lehet sosem fog kiderülni. A dél-koreai törvények szerint ugyanis, ha egy vádlott meghal, az ellene zajló vizsgálatot automatikusan megszüntetik.

(Borítókép: Ed JONES / AFP)