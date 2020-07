Megérkezett Hágába a különleges ügyészség elé idézett Hashim Thaci koszóvói elnök

Ügyészségi kihallgatásra Hágába érkezett hétfőn Hashim Thaci koszovói elnök, aki ellen vádat emelt az 1998-1999-es szerb-koszovói konfliktus idején elkövetett háborús és emberiesség elleni bűncselekmények miatt a hágai különleges ügyészség - írja az MTI a Reuters alapján.

A hágai vádhatóság június 24-én emelt vádat Hashim Thaci és a Koszovói Felszabadítási Hadsereg (UCK) több egykori másik tagja, köztük Kadri Veseli, a koszovói parlament korábbi elnöke ellen. Ahogy arról az Index korábban már beszámolt:

az UCK egykori parancsnokai a különleges ügyészség vádirata alapján legalább 100 gyilkosságért felelhetnek.

Az áldozatok között koszovói albánok, szerbek, romák és más nemzetiségű emberek, valamint politikai ellenfeleik is vannak. Hashim Thaci és Kadri Veseli is tagadta bűnösségét, a koszovói elnök azt is bejelentette: ha a hágai különleges ügyészség megerősíti az ellene felhozott vádakat, azonnal lemond.

A 2015-ben létrehozott, nemzetközi bírákat és ügyészeket foglalkoztató különleges ügyészséget az Európai Unió finanszírozza, de a koszovói törvények alapján működik. Hatáskörébe az 1998-1999-es koszovói konfliktus idején gerillaakcióiról elhíresült UCK által elkövetett, az ügyészség által feltételezett háborús bűnök vizsgálata tartozik.