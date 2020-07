Nem indulhat a választáson Lukasenko fő riválisa

A fehérorosz választási bizottság elutasította, hogy elnökjelöltnek regisztrálja Viktar Babarika ellenzéki vezetőt, aki Alekszandr Lukasenko hivatalban lévő államfő legfőbb riválisa lett volna a elnökválasztáson.

A keddi indoklás szerint a választási bizottság olyan levelet kapott az illetékes hatóságoktól, amelyben pénzmosással foglalkozó bűncsoport vezetőjeként nevezték meg Babarikát, valamint azt vetették a szemére, hogy a választási kampánya során külföldi pénzügyi támogatást kapott.

A bizottság kedden összesen öt elnökjelölt indulását hagyta jóvá, köztük Lukasenkóét. Az ellenzéki vezetőt és bankárt, Viktar Babarikát egy hónappal ezelőtt vették őrizetbe, miután egyebek mellett pénzmosással, vesztegetéssel és adócsalással vádolták meg. A volt bankár egykori munkahelyén, a korábban általa vezetett Belgazprombanknál és több leányvállalatánál házkutatást is tartottak.

A Vjaszna fehérorosz jogvédő szervezet szerint ugyanekkor további két héttel meghosszabbították Pavel Szevjarinecnek, a Fehérorosz Kereszténydemokrácia (BHD) nevű ellenzéki párt szervezőbizottsága társelnökének az őrizetét is. Babarika ügyében júniusban megszólalt Lukasenko is, aki úgy vélte, a volt bankár azért akart indulni az elnökválasztáson, mert így akarta megúszni, hogy „érte jöjjenek és bilincsbe verjék”. Lukasenko korábban arra is utalt, hogy szerinte Babarikát Moszkva támogatja. Babarika ugyanakkor politikai indíttatásúnak nevezte az ügyét, szerinte a razziák világossá tették, hogy Lukasenkóék készek minden eszközzel meghiúsítani a tisztességes választásokat.

Fehéroroszországban a koronavírus-járvány ellenére augusztus 9-én elnökválasztást tartanak. Az országot 1994 óta irányító, 65 éves Lukasenko újra, immár hatodszor indul a tisztségért. Az előző, 2015-ös elnökválasztáson a hivatalos tájékoztatás szerint a szavazatok 83,5 százalékát gyűjtötte be. Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői viszont a korábbi csalásokra és megfélemlítésekre hivatkozva nem ismerték el az eredményt.