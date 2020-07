Azerbajdzsán már Örményország nukleáris erőműve elleni rakétatámadással fenyegetőzik

Azerbajdzsán kiemelt infrastrukturális létesítmények ellen kilátásba helyezett csapásokkal fenyegette meg csütörtökön Örményországot az örmény-azeri határon zajló összecsapások közepette, írja az MTI. A napok óta tartó konfliktusról itt írtunk korábban.

A bakui védelmi tárca a nap folyamán figyelmeztetett, hogy a Mingachevir víztározó elleni támadás esetén válaszul csapást mérhetnek az egyik örmény nukleáris erőműre. "Az örmény félnek nem szabad elfeledkeznie arról, hogy a Mecamor atomerőmű elleni precíziós csapás végrehajtására képes korszerű rakétákkal rendelkezünk, ami nagy katasztrófával végződhet Örményország számára" - közölte a tárca szóvivője. A Mingachevir víztározóval kapcsolatban megjegyezte, hogy a stratégiai létesítményt megerősítették, és a térségbe telepített korszerű azeri légvédelemi eszközök képesek meghiúsítani egy ellene indított támadást.

Arcrun Ovanniszján, az örmény védelmi tárca szóvivője bűncselekménynek minősítette a Mecamor atomerőmű ellen kilátásba helyezett rakétatámadásról szóló nyilatkozatot. "Szeretném hangsúlyozni, hogy Örményország hivatalos képviselői sosem beszéltek Azerbajdzsán polgári infrastruktúrájának megtámadásának lehetőségéről. Még házakra sem nyitunk tüzet. Diplomatáink és politikusaink már foglalkoznak a Mecamor atomerőmű elleni lehetséges csapásról szóló nyilatkozattal. Az ilyen bejelentések bűncselekménynek számítanak" - közölte a szóvivő.

Csütörtökön is folytatódtak az összecsapások az örmény-azeri határon, amelynek térségében a helyzet a múlt hétvégén vált a korábbiaknál is sokkal feszültebbé. Vasárnap az azeri védelmi minisztérium arról számolt be, hogy az örmény hadsereg tüzérsége támadást indított az azeri állások ellen Tovuz megye térségében. A harcoknak több halottjuk volt. Baku szerint a három napja folyó harcokban 11 katonát vesztett, köztük egy tábornokot. Jereván négy halott katonáról és tíz sebesültről számolt be.

A két ország több évtizede konfliktusban áll egymással a zömében örmények lakta Hegyi-Karabah miatt. A térség hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, de az 1994-ben véget ért, véres fegyveres konfliktus eredményeként magukat helyi örményeknek valló szakadárok ellenőrzése alá került, Baku szerint viszont Örményország hadserege is jelen van ott. A szigorúan őrzött frontvonalon időről időre kiújulnak a harcok az azerbajdzsáni hadsereggel, a mostani összecsapás azonban a két ország határa mentén, az enklávétól mintegy 300 kilométerre északabbra történt.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter mindeközben éppen háromnapos , a Türk Tanács országait útba ejtő látogatássorozatra indult.

Szijjártó az indulás előtt arról beszélt, hogy a koronavírus-válság egészségügyi szempontból a tetőpontján volt, akkor Magyarország keletről kapott segítséget. Kína mellett a Türk Tanács négy országa is küldött nekünk valamilyen támogatást, segítséget, a védekezéshez szükséges felszerelést.

A külgazdasági és külügyminiszter a tervezett program szerint:

Kirgizisztánban a világjárvány elleni védekezéssel kapcsolatos együttműködésről,

Üzbegisztánban a magyar vállalatok közép-ázsiai piacra történő kilépéséről,

Azerbajdzsánban pedig az ottani gázforrások magyarországi számításba vételéről fog tárgyalni.

Szijjártó Péter egy csütörtök esti videóban jelentkezett be, hogy pénteken indul Azerbajdzsánba, de annyira pörögnek az események, hogy

közben az történt néhány órája, hogy leváltották a külügyminisztert Azerbajdzsánban, aki 16 éve volt az ország külügyminisztere. Ki is nevezték gyorsan az újat, aki velem fog először találkozni ezek szerint, hacsak ma este valaki meg nem látogatja

- mondta Szijjártó a videóban.

Az örmény-azeri konfliktus közben ugyanis Ilham Aliyev azeri elnök csütörtökön leváltotta 2004 óta hivatalban lévő külügyminiszterét kötelezettségmulasztás miatt, írta az MTI. "Felmentették Elmar Maharram oglu Mammadyarovot az Azerbajdzsáni Köztársaság külügyminiszterének tisztségéből" - olvasható az elnöki rendeletben, amelyet az államfő hivatala tett közzé csütörtökön. Egy másik rendelettel az elnök a 47 éves Jeyhun Bayramov eddigi oktatási minisztert nevezte ki a diplomáciai tárca élére.

Helyi sajtójelentések szerint Aliyev egy virtuálisan tartott kormányülésen szerdán élesen bírálta a 60 éves Mammadyarovot, amiért nem volt a hivatalában, amikor a napokban összecsapások törtek ki az örmény-azeri határon. Az államfő kifogásolta azt is, hogy

a külügyminisztérium passzívan, illetve nem elég hatékonyan működött, feladatait pedig nem offenzív, hanem defenzív módon látta el.

A múlt héten az állambiztonsági szolgálat korrupcióellenes műveletet hajtott végre a bakui külügyminisztériumban, ahol a tárca több vezető tisztségviselőjét is őrizetbe vették vesztegetés és közpénzek elsikkasztásának gyanújával.

Egy nappal az azeri elnök döntése előtt hatalmas tüntetés volt, a tüntetők a parlament épületébe is betörtek. Az egyik elesett azeri katona temetését követő tüntetésen azt követelték a kormánytól, hogy lépjen fel keményebben Örményországgal szemben, és egyszer és mindenkorra rendezzék le katonai erővel Hegyi-Karabah ügyét.

Szijjártó Péter egyébként a csütörtök esti videójában arról is beszél, hogy vele, illetve delegációjával utazik a Duna Tv vezetője is, aki az azerbajdzsáni televízióval fog aláírni együttműködési megállapodást.