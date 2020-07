Ausztrál miniszter: Az isten szerelméért! Ha valaki fertőzött, akkor maradjon otthon!

A koronavírus-fertőzöttek negyedéről kiderült, hogy nem tartotta be az egészségügyi előírásokat, nem maradt házi karanténban - közölte újságírókkal pénteken a járványügyi szempontból legrosszabb helyzetben lévő ausztráliai állam, Victoria miniszterelnöke, írta az MTI.

Az egészségügyi hatóságok az utóbbi két nap járványügyi ellenőrzései során megállapították, hogy több mint ötszáz olyan ember közül, akinek pozitív lett a koronavírus-tesztje, és emiatt karanténra kötelezték, 130 nem maradt otthon, hanem bejárt a munkahelyére, illetve munkán kívül is emberek közé ment - mondta Daniel Andrews.

"Az isten szerelméért! Ha valaki fertőzött, akkor maradjon otthon!" - fakadt ki a kormányfő sajtóértekezletén.

A rendőrség a fővárosban, az ötmillió lakosú Melbourne-ben, - ahol az államon belül is a legrosszabb a helyzet - több mint száz ember ellen folytat bűnügyi vizsgálatot a kijárási korlátozások be nem tartása miatt. Már 124 pénzbüntetést szabtak ki, a legsúlyosabb esetben 1300 ausztrál dollárt (273 ezer forint).

Melbourne-ben három héttel ezelőtt vezettek be hathetes részleges kijárási korlátozást, és mindenkinek maszkot kell viselnie otthonán kívül, de Andrews szerint ha ez nem lesz elég, akkor szigorúbb intézkedéseket kell bevezetni. Victoria határai már most is le vannak zárva Ausztrálián belül.

Az államban az utóbbi 24 órában 627 új fertőzéses esetet regisztráltak, ami a második legsúlyosabb adat eddig, csütörtökön ez 723 volt. Az elmúlt egy napban hatan haltak bele a betegségbe.

Az országban eddig 196-an haltak bele a betegségbe, és e pillanatban 6434 fertőzött van.