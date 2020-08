Sokkal rosszabb lehet az iráni járványhelyzet, mint ahogy a kormány állítja

Hivatalosan 14 ezer, a regionális adatok összesítése alapján azonban a 42 ezret is meghaladhatja a koronavírus iráni áldozatainak száma - írta a BBC. A 80 milliós országban a fertőzöttek száma is több lehet annál, mint amennyiről a kormány beszél: 278 ezer helyett 451 ezer. A kormány közeléből a BBC-hez kiszivárgott adatok szerint Teherán tisztában van a valós halálozási adatokkal, sőt, azzal is, hogy

a járvány egy hónappal előbb jelent meg, mint ahogy arról hivatalosan beszámoltak.

A BBC-hez eljutott adatok szerint Iránban ugyanis már január 22-én is regisztráltak koronavírus-fertőzést, ám a nyilvános hivatalos nyilatkozatok alapján a betegség csak február végén jelent meg Iránban.

Hogy a helyzet jelenleg is rossz, azt jelzi az is, hogy a hivatalos adato alapján is rekordokat dönt a májusi mélypont után ismét emelkedő halálozási szám. Ez jelenleg már elérta a 250-et, bár feltételezések szerint a napi halálozási szám ennek a duplája lehet - hasonlóan a márciusi csúcshoz, amit a kormány nyilvánosan szintén nem ismert el, akkor is csak ennek fele jelent meg az összesített nyilvános adatokban.

A nyár elejétől a hivatalos adatokból is kiolvasható emelkedést a kormány nem a járványhelyzet súlyosbodásával magyarázta, hanem azzal, hogy hatékonyabb lett a szűrés, így sok tünetmentes is bekerül az adatokba. Május végén azonban enyhítettek az egyébként sem túl gyorsan hozott korlátozási intézkedéseken, ami a járvány terjedésének gyorsulásáház vezethetett.

Iránban a járvány első hullámában már a parlament tagjai között is nagy számban találtak fertőzötteket, ami jelezte, hogy a helyzet sokkal súlyosabb, mint ami a kormány nyilatkozataiból következik.