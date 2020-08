Erőből egyre nehezebb lenyomni a tüntetéseket Belaruszban

Nem csillapodnak a tüntetések Belaruszban, ahol az országot 26 éve irányító Alekszandr Lukasenko vasárnapi, hivatalosan 80 százalék feletti győzelme ellen minden korábbinál nagyobb tiltakozási hullám indult. A hivatalos adatok szerint is 6700-ra nőtt az őrizetbe vettek száma, a tiltakozások országszerte folynak a rendőrség és a speciális egységek bevetése ellenére.

Elutasították a panaszokat Nem meglepő módon elutasította a Központi Választási Bizottság az ellenjelöltek panaszait a választás eredményével kapcsolatban. Hivatalosan Alekszandr Lukasenko 80,1 százalékkal nyert, Szvetlana Tyihanovszkaja 10,1 százalékot kapott, a többin további három jelölt osztozik. Egyikük, Szergej Cserecseny nem is nyújtott be panaszt. „Volt már olyan, hogy valaki bement a Központi Választási Bizottság épületébe, és nem jött ki onnan” – mondta Tyihanovszkaja ügyére utalva, amikor az elnökjelölt a bizottsághoz bement, de már csak Litvániából adhatott újabb életjelet. Cserecseny ezért megbízottakat küldött, ám ők nem juthattak be az épületbe, végül postán adták fel a panaszt, amely ezek szerint el sem jutott a Központi Választási Bizottságig – írta a Tut.by.

Az országból elüldözött ellenzéki elnökjelölt pénteken egy harmadik videóval is jelentkezett. Szvetlana Tyihanovszkaja az elsőt Litvániából küldte, ahová a belarusz szolgálatok szállították át, és abban saját törékenységéről szólt, utalva arra, hogy családjával zsarolták meg. A második egy gyanús videó volt, amely a Központi Választási Bizottságban készülhetett, ezen Tyihanovszkaja a szöveget gépiesen felolvasva a tiltakozások befejezését kérte a tüntetőktől.

Ezúttal a polgármestereket kérte arra Tyihanovszkaja , hogy a hétvégén csatlakozzanak a tiltakozó tüntetésekhez. Megismételte, hogy ott, ahol nem csalták el a választást, 60-70 százalékkal ő nyert – a csalások miatt benyújtott panaszát elutasította a Központi Választási Bizottság, lásd keretes írásunkat.

Új elem, hogy Tyihanovszkaja párbeszédre szólította fel a hatalom képviselőit.

Lukasenko mögött ugyan ott áll a karhatalom, az ellenzék pedig elüldözött vezetők híján nélkülözi a szervezettséget, a helyzet mégsem úgy alakul, ahogyan a hatalmát választási csalásokon keresztül őrző elnök szerette volna vasárnap óta.

Ezt jelzi az is, hogy a hatóságok bejelentették, több őrizetbe vett tüntetőt szabadon engednek – ami viszont újabb beszámolókhoz vezet a rendőrség és a speciális egységek kegyetlenkedéseiről.

A tüntetések így is folyamatosak, nappal is vonulnak nagyobb tüntető csoportok Minszk utcáin – és az ország más városaiban, ami minden korábbi tiltakozáshoz képest nagy különbség –, és egyre komolyabb fenyegetést jelent Lukasenkóra nézve a sztrájk veszélye is.

Fotó: Jauhen Jercsak / MTI / EPA Rendőrök őrizetbe vesznek egy ellenzéki tüntetőt Minszkben 2020. augusztus 10-én egy nappal a fehéroroszországi elnökválasztás után

Péntek reggel óta sztrájkolnak az épülő atomerőműnél, a hőerőműnél, a minszki fémipari gyárban, és folytatódott a munkabeszüntetés a Belaz autóipari gyárban is.

Az egyre nehezebben kezelhető tiltakozás már így is messzebbre jutott, mint az sejthető volt, Lukasenko ugyanis kedvező külpolitikai helyzetben volt: sem Moszkva, sem az EU nem volt érdekelt elmozdításában – bár Minszk kapcsolata egyik féllel sem felhőtlen, viszont az elmúlt évtizedekben ügyesen lavírozott a kettő között. Igaz, Oroszország mindig elsőbbséget élvezett, de Lukasenko útját állta a teljes integrációnak.

Ennek ellenére pénteken nem várhatók kemény szankciók az EU-tól, amely napirendre veszi a lehetőséget. A szankciókkal azért is óvatosabb az EU, mer az csak Moszkva befolyását növelné Belaruszban.

Lukasenko azonban így is egyre jobban ráutalja magát Moszkvára, amelynek olcsóbb energiahordozói és hitelei nélkül nem tudta volna sajátos posztszovjet rendszerét életben tartani. Most a sztrájkok leszereléséhez is elsősorban pénzre volna szüksége, ám a Kreml ezért cserébe Belarusz mind nagyobb mértékű integrációját várná el, ami viszont akkor is Lukasenko hatalmának végét jelenti, ha le is tudná gyűrni az elmúlt 26 év eddigi legnagyobb tiltakozási hullámát.

Borítókép: Virágokkal és léggömbökkel a kezükben tiltakoznak ellenzékiek a 26 éve hatalmon lévõ Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök újraválasztása ellen Minszkben 2020. augusztus 13-án. MTI/EPA/Taccjana Zenkovics