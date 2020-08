Szeptember 1-től zárt térben kötelező lesz a maszkviselés Csehországban

Adam Vojtech cseh egészségügyi miniszter bejelentésének értelmében szeptember 1-jétől kötelező lesz a maszk viselése Csehországban a zárt nyilvános helyeken az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében – írja az MTI.

Az intézkedés nyomán kötelező lesz maszkot hordani a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban és a postahivatalokban is. A miniszter elmondta, hogy az intézkedést azért vezetik be, mert arra számítanak, hogy a tanév kezdetével egyre több ember fog utazni és érintkezni egymással, ami megnöveli a vírus átadásának kockázatát. Az egészségügyi miniszter arra is kitért, hogy

a tömegrendezvényeken a résztvevők számától függetlenül kötelező a maszkviselés.

Roman Prymula, a kormány egészségügyi és tudományos kutatási biztosa a kormány koronakabinetjének ülését követően arról számolt be, hogy augusztus 24-től 14-ről tíz napra rövidül a karantén azok esetében, akiknek a szabályok értelmében elkülönítésbe kell vonulniuk, de nem mutatnak semmilyen tünetet.

Prymula arra is kitért, hogy a karantén elhagyásához vírustesztre sem lesz szükség, kivéve azok esetében, akik szociális gondozóként vagy az egészségügyben dolgoznak vagy esetleg valamilyen egészségi okból immunrendszerük gyenge. Csehországban eddig 20 012 embert fertőzött meg a vírus, és 397 ember halt meg Covid-19-ben a baltimore-i Johns Hopkins kórház és egyetem adatai szerint.