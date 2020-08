Felfüggesztették a dán hírszerzés vezetőjét

Felfüggesztették munkavégzése alól hétfőn a dán hírszerzés vezetőjét, mert ügynöksége egy vizsgálat szerint visszatartott információkat és megsértette a dán törvényeket, írja az MTI.

A vizsgálatot a hírszerzés felügyeleti szerve végzi. Megállapításai szerint a hírszerzés egyebek közt

törvénybe ütközően gyűjtött személyes információkat dán állampolgárokról és azokat továbbadta, illetve néha hamisan tájékoztatott.

A jelentésben az is szerepel, hogy a hírszerzésnek nem sikerült kinyomoznia, ki lehet az esetleges kém a dán védelmi minisztériumban. A dán hírszerzés felelős a belső katonai információkért és a kémelhárításért is, nem csupán külföldről kell beszereznie információt. A szervezet vezetője mellett két további tisztségviselőjét is felfüggesztette a dán kormány.

Trine Bramsen védelmi miniszter közölte, hogy újabb vizsgálatot kezdeményez az ügyben.