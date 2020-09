Huszonöt évre ítélték Szabó Tamást a Kuciak-gyilkosságért

Cikkünk folyamatosan frissül!

Szabó Tamást (Tomáš Szabót) bűnösnek találták csütörtökön, Ján Kuciak szlovák újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében. Az ítélet szerint Szabó Tamás Miroslav Marčekkel közösen, Andruskó Zoltán kérésére követte el a gyilkosságot. Szabó Tamást 25 év börtönbüntetésre ítélték – írta csütörtökön a pozsonyi Új Szó.

Szabónak további 140 ezer euró kártérítést kell fizetnie az újságíró családjának, valamint 40 ezer eurót a szintén meggyilkolt gútai Molnár Péter családjának.

Marián Kočnert és Alena Zsuzsovát viszont felmentették: a bíróság szerint nem bizonyosodott be, hogy részt vettek volna a 2018-as gyilkosságban. A külföldi lapvisszhangok főleg Kočner felmentését emelik ki: a német Süddeutsche Zeitung mellett a bécsi Die Pressét is meglepte a vállalkozót érintő ítélet.

Nem gyilkos, de bűnös

Kočnert mindamellett bűnösnek találták illegális felfegyverkezésben; erről korábban ő maga is beismerő vallomást tett. A bíróság ötezer euró pénzbírságot szabott ki a vétségért, amit a bűnös öt hónap börtönbüntetéssel is kiválthat – közölte Ružena Sabová, a bírói tanács elnöke.

Kuciak családja és a meggyilkolt újságíró jegyesének édesanyja, Zlatica Kušnírová még az ítélethirdetés közben elhagyta a tárgyalótermet, írta a helyszínről az Új Szó. Kušnírová később kijelentette, tovább fognak küzdeni.

„Reméltük, hogy nem mentik fel őket”

– nyilatkozta a meggyilkolt lány édesanyja, aki reméli, a legfelső bíróság másként dönt majd.

Zuzana Čaputovát sokkolta az ítélet. A szlovák államfő várakozásai szerint az igazság keresése nem ért véget, és tovább folytatódik a Legfelsőbb Bíróságon.





Úgy tűnik, hogy azok, akik a gyilkosság nyilvánvaló kitalálói, ki akarnak csúszni az igazság karmai közül...bízzunk benne, hogy az igazság mindkettőjüket utoléri”

– közölte Igor Matovič szlovák miniszterelnök.

Az ügy az elmúlt években felkavarta a szlovák politikát, és Robert Fico kormányfő bukásához is vezetett.

Korábban történt

Augusztusban még egyöntetűen tagadták bűnösségüket a két és fél évvel ezelőtti szlovák újságírógyilkosság perének még ítéletre váró vádlottjai a bazini székhelyű különleges bíróságon elmondott záróbeszédeikben, számolt be róla korábban az Index.

Az ügyben, Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és barátnője meggyilkolásáért, valamint egy korábban elkövetett gyilkosságért már áprilisban 23 év fegyházban letöltendő szabadságvesztésre ítélték a tettét bevalló Miroslav Marcekot. Tavaly decemberben már ugyancsak jogerős ítélet született a gyilkossági ügy egy másik szereplőjével, a vád koronatanújával, Andruskó Zoltánnal szemben, akit különálló perben, vádalku keretében ítéltek 15 év börtönben letöltendő szabadságvesztésre, amiért ő fizette ki a gyilkosságért járó összeget Marceknak.

Nem vagyok szent, de nem vagyok gyilkos

- mondta záróbeszédében a gyilkosság megrendelésével vádolt Kočner, aki a bizonyítási eljárás hibáira hivatkozott, és a vád tanúinak szavahihetőségét vonta kétségbe. Emellett arra is rámutatott, hogy a vádalkut kötő Andruskó a per során "a sajtó által nyilvánosságra hozott információk tükrében" változtatta állításait. A nagyvállalkozó kritikával illette az áldozatok családjainak megbízottjait - a politikai érintettségű ügyeket is felvállaló közismert ügyvédet, Roman Kvasnicát, illetve a korábbi belügyminisztert, a jelenleg a legfőbb ügyészi posztra is esélyesnek tartott Daniel Lipsicet -, akik megnyilvánulásaikban szerinte " a bizonyítékok hiányát érzelmekkel próbálták pótolni."

Záróbeszédeikben Kočnerhez hasonlóan Szabó Tamás és Alena Zsuzsová is fenntartotta korábbi állítását, miszerint ártatlanok az ellenük felhozott vádakban. Ugyanakkor Zsuzsová ennek ellenére azt mondta, szerinte bűnösnek fogják ítélni:

Teljesen egyértelmű számomra, hogy ez a szenátus, egyetlen ellenem szóló bizonyíték nélkül is bűnösnek ítél majd engem a sajtó nyomására.

Az utolsó szó jogával az ítélethozatalra váró három vádlott egyike sem kívánt élni. Zsuzsová és Szabó jelezték, hogy nem kívánnak részt venni az ítélet kihirdetésén.

Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságírót és barátnőjét, Martina Kusnírovát 2018 február végén gyilkolták meg a galántai járásban, Nagymácsédon lévő családi házukban. A gyilkosság közfelháborodást keltett az országban, s azt heteken belül korábban sosem látott méretű tüntetéssorozat követte, amely belpolitikai válsághoz vezetett. A történések végül a szlovák kormány több tagjának távozásához, köztük Fico kormányfő lemondásához, és a kabinet széles körű átalakításához vezettek.

(Borítókép: A gyilkosság megrendelésével vádolt Marián Kocner szlovák üzletember (k) a bazini jogi akadémia tárgyalótermében 2020. szeptember 3-án amikor folytatódik a Ján Kuciak szlovák tényfeltáró újságíró és élettársa Martina Kusnírová meggyilkolásának ügyében indított per tárgyalása.

MTI/EPA/Jakub Gavlak)