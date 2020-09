Így terítette le Navalnijt a Novicsok

A hatóságokkal évek óta sokszor és súlyosan ütköző Alekszej Navalnij mérgezése ügyében moszkvai tisztviselők és az állami média ontja az összeesküvés-elméleteket. A forgatókönyvek színesek és sokfélék. Az egyik szerint Navalnij saját magát mérgezte meg, és híveivel együtt csak egy színdarabot játszottak el. Egy másik verzió Oroszország valamelyik ellenségére keni a felelősséget. A legerősebb változat pedig az, hogy az eset meg sem történt, hanem csak egy rosszullétről lehetett szó. Eközben keményen bírálják Németországot is, hogy konkrét tényeket mellőzve jelentették be a „Novicsok-mérgezést”.

Ezzel szemben a BBC orosz szekciója megpróbálta tényleg összerakni, mi és hogyan történt.

Augusztus 20-án Alekszej Navalnijnak jegye volt az S7 szibériai légitársaság Tomszk-Moszkva járatára. Aznap reggel nem evett és nem ivott semmit. Sajtófőnöke, Kira Jarmis szerint csak egy teát fogyasztott a Bogasevo repülőtéren, egy órával a beszállás előtt. Jarmis készítette az utolsó képet Navalnijról.

Fotó: ILYA AGEEV

08:01

A repülés első félórájában Navalnijon a rosszullét tünetei jelentkeznek. A légikísérők vízzel kínálják az utasokat, de ő visszautasítja, majd hirtelen a mosdó felé ront.

08:30

Navalnij már 20 perce foglalja a toalettet, miközben várakozók sora alakul ki az ajtó előtt.

08:50

A légikísérők kezdenek rádöbbenni, hogy a bezárkózott utas rosszul lehet.

09:00

Az egyik utaskísérő a hangosbeszélőn kérdezi meg, van-e orvos a fedélzeten. A többi utas is észleli, hogy valamilyen vészhelyzet alakul ki. A kísérő személyzet jelent a pilótának, és közben megpróbálnak elsősegélyt nyújtani Navalnijnak. A politikus asszisztense, Ilja Pakhomov sorra kérdezi az utasokat, melyikük tudna segíteni.

Egy azonosítatlan asszony jelzi, hogy ő nővér. A következő órában ő és az utaskísérők azon dolgoznak, hogy eszméleténél tartsák Navalnijt, amíg a pilóta kényszerleszállási engedélyt nem kap.

Szergej Nyezenyec ügyvéd a leghátsó sorban ült, közel Navalnij ápolóihoz. „A pilóta a hangosbeszélőn közölte, hogy megkísérel leszállni Omszkban, mert az egyik utas rosszul lett. Ekkor az illető nyögdécselni és sikoltozni kezdett. Akkor még nem ismertem fel, kiről van szó. Láthatóan kínok gyötörték. Az utaskísérőknek fenntartott fülkében feküdt a padlón, de egy szót sem szólt, csak ordított. A magát nővérnek mondó asszony folyamatosan beszélt hozzá, hogy igyon, igyon, lélegezzen!”

A test körül csoportosulók közt volt Kira Jarmis, a politikus sajtótitkára. Nagyon ideges volt. A nővér megkérdezte tőle, hogy szerinte mi történhetett, de csak annyit tudott felelni, hogy

valószínűleg megmérgezték.

Ő közölte a hírt a külvilággal a Twitteren.

Изменений в состоянии Алексея по-прежнему нет, диагноза нет, будет «ближе к вечеру» — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

08:20

A pilóták jelzésére az omszki irányítótorony megadta a rendkívüli leszállási engedélyt. Innentől még több mint 30 percbe került a pályamódosítás, és közben számolni kellett a felhős idő lassító hatásával is. Eközben a segítők tovább itatják Navalnijt.

„Ha valóban mérgezésre gyanakodtak, a segítőknek meg kellett próbálniuk a sok folyadék bevitelét” – mondja Mihail Fremderman izraeli intenzívkezelési szakértő. „De ez sem segített volna a szerves foszfor összetevők ellen, amiről most a németek beszélnek. Ha Navalnij úr netán kihányja a gyomra tartalmát, az súlyos veszélybe sodorja a segítőket és később a takarító személyzetet is.”

09:01

A gép leszáll Omszkban

09:03

A mentőcsapat felszáll a repülőre. Gyors vizsgálat után kijelentik, „hogy ez nem a mi ügyünk, ide intenzív kezelés kell.” A mentőorvos ambuláns járművet rendel a leszállópályához, és többen hallják, hogy „súlyos állapotról” beszél.

További tíz perc, mire a jármű megérkezik. Eközben normalizálni próbálják Navalnij vérnyomását és intravénás koktélt adnak neki, de a tünetek nem enyhülnek. Az omszki főorvos, Vaszilij Szidorusz szerint mindent megtettek, de mivel a beteg képtelen volt a kommunikációra, csak az életben tartásáról tudtak gondoskodni, amíg az intenzív osztályra nem kerül.

09:37

Ekkor viszik le az öntudatlan testet a lépcsőn és elindul vele a mentő az omszki 1. számú sürgősségi kórház felé. Feltöltés után a járat folytatja útját Moszkvába, ahol a domogyedovói repülőtéren rendőrök és civil ruhás nyomozók szállják meg a gépet. Azokat a személyeket kérdezgetik, akik a 10-11. sor mögött ültek. A többiek távozhattak. „Furcsa volt, hogy a rendőrség megjelenik a gépen. Egész addig az eset nem tűnt feltétlenül bűnügynek, de lám, hirtelen feltűnik a biztonsági szolgálat” – mondja az ügyvéd.

Fotó: ILYA AGEEV

Két napos huzavona után járult hozzá Oroszország Navalnij Németországba szállításához, és további négy nap múlva született meg a bejelentés, hogy a vizsgálat mérgezés jeleit derítette ki.

Az eset további hazai és világpolitikai következményei kiszámíthatatlanok Oroszország számára.

Borisz Johnson brit miniszterelnök (és már elődje, Theresa May is) élesen bírálták a módszereket, ahogy az orosz titkosszolgálatok a rezsim ellenségeivel elbánnak. A két nukleáris hatalom kapcsolatai más okból is romlanak, mióta a londoni kormány azt jelezte, hogy orosz cyber-hadjárat folyik a koronavírus-kutatások eredményeinek megszerzéséért. Erre a vádra Oroszország londoni nagykövete, Andrej Kelin azt felelte, hogy bár országaik viszonya a fagypont felé tart, de Nagy-Britannia szerepe az orosz politikában nem túl jelentős, és kormányának ennél sokkal nagyobb súlyú kérdésekkel kell foglalkoznia.

Németország is felbolydult az ügy kapcsán. Angela Merkel kancelláron erősödik a nyomás, hogy mondja fel a 11 milliárd dollár értékű gázszállítási szerződést Oroszországgal. Nem csak az ellenzék, de a CDU/CSU több politikusa is, így a befolyásos Norbert Röttgen (a Bundestag külügyi bizottságának elnöke, korábbi környezetvédelmi és nukleáris biztonsági miniszter) azt vetik fel, hogy a kancellár megfelelő reakciója az ügyre az Északi Áramlat-2 törlése lehet.

Navalnijt azóta is mesterséges kómában tartják.

Borítókép: Alekszandr Murahovszkij, az Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezetőt és korrupcióellenes aktivistát kezelő első omszki mentőkórház főorvosa nyilatkozik a sajtó képviselőinek 2020. augusztus 21-én. A főorvos szerint nem találtak méreganyagot a szakemberek Navalnij leleteiben. MTI/EPA/Makszim Karmajev