Sok pénzért vetkőzött, és még többért öltözött az a ma már 52 éves, olasz származású egykori manöken, akit mindenki ismer a francia közéletben – a rossz nyelvek szerint főleg a férfiak. Carla Bruni akkor lépett szintet a párizsi társasági életben, amikor Nicolas Sarkozy jobbközép köztársasági elnök (2007-12) oldalán first lady, vagy ahogy a franciák mondják, première dame, az ország első asszonya lett. De a mai napig kísért az énekes-dalszerzőként is karriert befutott Bruni-Sarkozy viharos párkapcsolati múltja – ha bárki már feledné ezt, emlékezteti most egykori szerelme, Raphaël Enthoven ügyeletes botránykönyve, amelyet a kiadó jó érzékkel a nyár végére, a vakáció utánra időzített. Ez akkor is így van, ha a párizsi sajtóvisszhangok szerint éppenséggel Bruni a leginkább megkímélt szereplője az asszonynál nyolc évvel fiatalabb Enthoven Le temps gagné, azaz A megnyert idő címet viselő önéletrajzi kötetének.

Ez persze nem is meglepő annak fényében, hogy az egymással az ezredfordulón megismerkedett pár tagjai – Raphaël még bőven a húszas éveit taposta ekkor – életük egyik legnagyobb szerelmét kapták később a másiktól.

Kapcsolatuk hét évén át tartott, közös gyermekük, Aurélien nemrég lett felnőtt. Az időközben esszéistaként és műsorvezetőként ismertté vált párizsi elitértelmiségi fiatalember „megtestesült álomként” írja le a Torinóban született olasz-francia hírességgel való kapcsolatát, akivel az „extázis végtelenségét” élték át közösen.

Bruni pedig dallal állított emléket egykori szerelmének; ez arról szól: már a fiatalember nevétől is el van olvadva.

Ám, ahogy az Párizsban lenni szokott, egy szerelem sem tart örökké: mindenkinek a helyébe lép valaki más az örök párkapcsolati körforgásban. És ennek a kiteregetése nem mindenkinek van az ínyére. Jean-Paul Enthovennek, Raphaël 71 éves apjának egyszerűen túl soknak bizonyult az ötszáz nyomtatott oldalba csomagolt kitárulkozás: az idős filozófus sms-ben szakította meg a kapcsolatot a fiával.

Gyászolok. Összetört a szívem... Nem szeretem, ha nyilvánosan így kiteregetik az emberek magánéletét... Van-e bárkinek is joga hozzá, hogy beleegyezésünk nélkül, a saját élvezetére letépje rólunk a maszkot, amelyre bármelyikünknek szüksége lehetett élete során?

– fakadt ki az idősebb Enthoven a párizsi Le Figarónak. Raphaël m ostohaapja, a féltestvér Judith Beller atyja, Isi Beller ennél is tovább ment: 70 ezer euróra pereli rágalmazásért az ifjabb Enthovent, mert nehezményezi a róla leírtakat.

Papíron még biztosan

Az apa haragjában rendezetlen családi számlák is szerepet játszhatnak. Az 1990-es években Carla Bruni az apa párja volt egy ideig, így Raphaël az ő kezéről ütötte le a nőt. Ekkor a fiú – szemtelenül fiatalon – még Justine-Juliette Lévy, Bernard-Henri Lévy világhírű francia filozófus lányának férje volt; elhagyott neje később kis híján belepusztult a szakításba, súlyos depresszióval küszködött.



De a francia isten sem ver bottal.

Amikor – mint most kiderült – Nicolas Sarkozy, még Neuilly-sur-Seine, sikkes Párizs környéki előváros jobbközép polgármestereként sajtharangot adott nászajándékba az Enthoven-fiú és a Lévy-lány esküvőjére, ez újabb nagy vihar előszele volt. Az apai ágon magyar származású politikus lesz ugyanis bő évtizeddel később Carla Bruni új párja, ő pedig az akkor már francia köztársasági elnök Sarkozy harmadik felesége.

Még ma is együtt vannak; közös lányuk a nyolcéves Giulia Sarkozy. Papíron biztosan még együtt.