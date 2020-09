Legalább nyolc ember meghalt, több mint százan megsérültek Kolumbia fővárosában, Bogotában, ahol erőszakos tüntetések törtek ki azután, hogy két rendőr állítólag megölt egy férfit – közölték a hatóságok csütörtökön.

A halálesetek a fővárosban és a közeli Soacha településen történtek – jelentette be a televízióban Gustavo Moreno rendőrfőkapitány-helyettes. Elmondása szerint több mint 140 ember sérült meg Bogotában és környékén, mindazonáltal Claudia López főpolgármester tájékoztatása szerint 248 civil és 114 rendőr sérült meg. Az El Tiempo című napilap szerint a halálos áldozatok között van egy 17 éves tüntető, akit agyonlőttek, és járókelők, akiket eltévedt lövedékek találtak el. Azt nem tudni, hogy honnan érkeztek a lövedékek, de a napilapnak egy szemtanú úgy fogalmazott: a rendőrség „őrült módjára” lövöldözött. López szerint számos helyszínen válogatás nélkül használtak tűzfegyvereket. Carlos Holmes Trujillo kolumbiai védelmi miniszter akár 50 millió kolumbiai pesónak (több mint négymillió forintnak) megfelelő összeget ajánlott fel olyan információért, amely a gyilkosságok felelőseinek nyomára vezet.

A helyi idő szerint szerda éjszakai zavargásokat az váltotta ki, hogy kolumbiai rendőrök megölték a 46 éves ügyvéd Javier Ordónezt. A férfit Bogotá nyugati részén állítottak meg. A két rendőr a jelentések szerint ellenőrzést folytatott a koronavírus-járvánnyal összefüggésben, és azzal vádolta Ordónezt és barátait, hogy alkoholt fogyasztottak. A férfi barátai által készített videofelvételen az látható, amint a rendőrök a földön tartják a férfit, akit többször is kábítópisztollyal sokkolnak, dacára annak, hogy Ordónez többször is megkéri őket, hogy hagyják abba. A férfit ezt követően bevitték a rendőrőrsre, ahol rendőrök állítólag megverték. Ordónez később a közeli kórházban életét vesztette.

A tiltakozók több mint 50 rendőrőrsöt támadtak meg számos városban, köztük 22-t, amelyet felgyújtottak Bogotában Moreno szerint. A fővárosban felgyújtottak 13 buszt is. Ezenkívül további járműveket, boltokat, bankokat is megtámadtak, egyes városi részek csataterekké váltak. Országszerte 70 embert vettek őrizetbe. Holmes Trujillo bejelentette, hogy további 1250 rendőrt és 300 katonát vetettek be a biztonság megerősítése érdekében a fővárosban.