Maszkban emlékeznek szeptember 11-re

Volt, aki a tévét nézve izgalmas akciófilmnek vélte az egészet, holott a sztori megváltoztatta a világot: éppen tizenkilenc éve csapódtak be az al-Kaida terroristáinak repülőgépei a New York-i ikertornyokba. Ma kampánytéma szeptember 11-e, Trump és Biden is versenyt fut a terrortámadás megfelelő emlékéért. Amerika most ráadásul maszkban emlékezik.

Ha nincs szeptember 11-e, nincs afganisztáni és iraki háború, nincs globális harc a terror ellen, guantánamói büntetőtábor, nincs neokonzervatív forradalom Amerikában, és a legtöbb ember talán azt sem tudja, ki volt Oszáma bin Láden, a 2011-ben megölt első számú közellenség.

De volt.

9/11, ahogy Amerikában mondják, egy csapásra megváltoztatta a világot, máig ható következményekkel.

Főhajtás maszkban

Pénteken, a magyar idő szerinti kora délutáni órákban emlékeztek a manhattani Ground Zerónál létrehozott emlékhelyen az al-Kaida terrorszervezet támadásának 19. évfordulójára – és a mintegy háromezer áldozatra, akiknek többsége éppen a New York-i Világkereskedelmi Központ, a WTC lerombolt ikertornyainál halt meg, a dupla gépbecsapódás után.

De az áldozatok hozzátartozói a koronavírus-járvány miatt, amely csak New Yorkban több mint 23 ezer áldozatot szedett eddig, egymástól távolságot tartva, ezúttal szájmaszkban emlékeznek a 19 évvel ezelőtt történtekre. Az áldozatok nevét sem olvassák fel az idén a helyszínen.

2001. szeptember 11-én még két gép lezuhant a támadásokban: az egyik Washington mellett, a Pentagonnál, a másik a Pennsylvania állambeli Shansksville-nél.

A terrortámadások értelmi szerzőjének tekintett pakisztáni Kálid Sejk Mohammedet 2003-ban fogták el, és 2008-ban emeltek vádat ellene. Jelenleg a guantánamói tábor szigorított őrizetben lévő foglya, esetleges halálra ítélését jövő januárban tárgyalják.

Most, az elnökválasztási évben, szűk két hónappal a voksolás előtt 9/11 kampányeseménnyé is válik. Donald Trump elnök, valamint demokrata kihívója, Joe Biden is jelezte, részt vesz a megemlékezésen Shanksville-ben is. A first lady, Melania Trump, valamint Jill Biden is elígérkezett.

Pennsylvania fontos lesz november 3-án. Trump 2016-ban legyőzte Hillary Clintont, és ebben kulcsszerepet játszott, hogy ha szűk többséggel is, de behúzta ezt a keleti parti szövetségi államot. A legutóbbi felmérések szerint Biden 50:46, illetve 53:44 arányban vezet Trump előtt Pennsylvaniában.