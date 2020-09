Először posztolt rosszulléte óta Navalnij

Kómába esése óta először osztott meg üzenetet kedden az Instagramon Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikus.

Mintegy 1,7 millió követőjének a 44 éves politikus egy fotót is mellékelt üzenetéhez. A kép a kórházi ágyon ábrázolja, szájmaszkot viselő családja körében.

Navalnij szóvivője, Kira Jarmus a Twitteren közölte, hogy Putyin legismertebb bírálója a mérgezés ellenére is haza akar térni.

Furcsa számomra, hogy valaki másként gondolja. Még egyszer mindenkinek megerősítem: sohasem mérlegeltünk más lehetőséget.

Alekszej Navalnij ügyében már az orosz hatóságok is elkezdtek nyomozni. Dimitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kifogásolta, hogy Moszkva még mindig nem kapta meg az ellenzéki politikustól vett mintákat. A német szövetségi kormány hétfőn jelentette be, hogy Svédországban és Franciaországban végzett vizsgálatok is novicsokot mutattak ki a Navalnijtól vett mintákban.