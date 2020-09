A román hadsereg csütörtökön hivatalosan átvette az amerikai gyártóktól az első Patriot rakétavédelmi rendszert a hét üteg közül, amelyek beszerzéséről három éve állapodott meg Washingtonban Donald Trump amerikai és Klaus Iohannis román elnök.



Nicolae Ciuca védelmi miniszter az átadási ceremónián elmondta:

a Románia által vásárolt ütegek a Patriot jelenleg gyártott legkorszerűbb változatához tartoznak, és a NATO keleti szárnyának légvédelmét, elrettentő képességének növelését szolgálják.

A román védelmi tárca közlése szerint az első Patriot-rendszer átvételével kapcsolatos tesztelés október végén ér véget, az azt kiszolgáló román 74-es Patriot légelhárító ezred kiképzése pedig a jövő évben is folytatódik amerikai katonák közreműködésével. Az amerikai külügyi tárca és a védelmi minisztérium 2017-ben jelentette be, hogy Románia hét, ballisztikus rakéták és robotrepülőgépek megsemmisítésére is alkalmas Patriot-üteget vásárol az Egyesült Államoktól 3,9 milliárd dollár értékben.



Tavaly a Patriot rakétavédelmi rendszert gyártó amerikai Raytheon vállalatcsoport együttműködési megállapodást kötött a repülőszerkezetek kutatására, gyártására és karbantartására szakosodott román Romaero védelmi ipari céggel annak érdekében, hogy a Romaeronál alakítsák ki a Raytheon egyik romániai karbantartási központját azon Patriot rakétavédelmi rendszerek számára.

A román legfelsőbb védelmi tanács 2017 augusztusában hagyta jóvá a hadsereg felszerelésének tízéves fejlesztési tervét, amelynek értelmében Románia 9,8 milliárd euró értékben vásárol fegyvereket és katonai eszközöket.