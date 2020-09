Újabb szigorításokat vezetnek be a koronavírus megfékezésére Szlovéniában

Újabb szigorításokat vezet be a fertőzöttek számának növekedése miatt Szlovénia a járvány megfékezésére. Kötelező lesz a maszk viselése zárt és nyitott térben egyaránt, valamint az iskolákban hetedik osztálytól felfelé. Testhőmérsékletet kell mérni a munkahelyeken és a szórakozóhelyeknek este tízkor be kell zárniuk – jelentette be Jelko Kacin kormányszóvivő a kabinet csütörtöki ülését követően.

A maszk kötelező viselése már a hétvégétől érvénybe lép. Eddig csak zárt nyilvános helyen kellett maszkot hordani Szlovéniában, szombattól a piacokon, a városközpontokban és a szabadtéri rendezvényeken is kötelező lesz.

Az iskolákban csak a közös helyiségekben írták elő a szájmaszk hordását, most hetedik osztálytól felfelé mindenki számára kötelező lesz a védőfelszerelés viselése az osztálytermekben is.

Kötelező lesz továbbá a testhőmérséklet mérése a munkahelyre való belépés előtt. A kormány jövő héten a parlament elé küldi azt a törvénymódosítási javaslatot, amely három napig úgy engedélyezi a betegszabadságot, hogy a munkavállalónak nincs róla orvosi igazolása.

A kabinet további rendeleteket készít elő, amelyeket abban az esetben vezetnének be, ha tovább nőne a fertőzöttek száma az országban. Ilyen lenne például az összejövetelek felső létszámkorlátjának tíz főről hatra csökkentése.

Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint szerdán 104 fővel 4058-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma. Kedden még rekordszámú, 123 új esetről számoltak be. Egy új haláleset történt, így a járvány eddigi halálos áldozatainak száma 136 főre nőtt.

Horvátországban a válságstáb jelentése szerint az elmúlt 24 órában 250 fővel nőtt, és elérte a 14 279-et az azonosított fertőzöttek száma. Két idős, krónikus beteg elhunyt, így a járvány halálos áldozatainak száma 238-ra nőtt, 11 933-an pedig már meggyógyultak.

Davor Božinović belügyminiszter, a válságstáb vezetője elmondta: szeptember 30-ig meghosszabbították a beutazási korlátozásokat a nem uniós állampolgárok számára. Az uniós állampolgárok továbbra is szabadon beutazhatnak Horvátországba, a lehetséges korlátozások bevezetésével Zágráb megvárja az Európai Tanács jövő heti döntését.