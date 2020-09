Az amerikai elnökválasztási kampány hajrájához közeledve több hírügynökség is felvetette, hogy Joe Biden súgógépet használhat interjúi során. A demokrata elnökjelölt olykor furcsa dolgokat mondott a kamerák előtt, például azt, hogy

„menjünk vissza a tetejéhez”

„három pontot látok”

„idézőjel bezárva”.

Felmerült, hogy a jelölt esetleg súgógépet használhat. Ez nem teljesen szokatlan egy előre megírt beszéd során, de Joe Biden a jelek szerint ilyen mankót használ az élő beszélgetések során is. Pedig itt éppen az lenne a lényeg, hogy a felmerülő kérdésekre azonnali választ adjon.

Így történt ez akkor is, amikor Pennsylvania kormányzójával, Tom Wolffal beszélgetett. Ezen is túlment, amikor Kamala Harrist kérte fel alelnöknek – a Daily Mail olyan felvételek birtokába jutott, amelyeken Biden egy iPhone-t tart a laptopja felé (egyébként fejjel lefelé), amiből arra lehet következtetni, hogy telefonos segítséget is igénybe vett.

Benny Johnson, a nonprofit Turning Point alapítvány elnöke meg is jegyezte, hogy az alelnöki felkérés legfontosabb üzenete az volt, hogy Biden nem tudja, hogyan kell egy iPhone-t kézben tartani. Ez különösen annak fényében lehet kínos, hogy elviekben közeleg a két jelölt nyilvános televíziós vitája, és Donald Trump

közismerten jó rögtönző

Emlékezetes marad például Hillary Clintonnal történt élő adásban sugárzott vitája, melynek során többször is kellemetlen helyzetbe tudta hozni riválisát az előző választási kampány során.

A FOX News hírcsatorna fel is tette a súgógéppel kapcsolatos kérdést Joe Biden csapatának, akiktől természetesen cáfolatra számítottak. Legnagyobb meglepetésükre azonban nem így történt. „Az ilyen kérdésekkel csak a lényegről akarják elterelni a figyelmet” – nagyjából ennyi volt a csapat reakciója. A cáfolat tehát elmaradt, a demokrata érzelmű szavazók azonban máris védelmükbe vették a párt jelöltjét, és többek között egy Twitter rohamban fejezték ki támogatásukat.

„Legalább nem mond légből kapott dolgokat” vagy

„Még ez is jobb, mint Trump hazugságai”,

hogy csak néhány hozzászólást emeljünk ki. Ezeknek is van alapjuk persze, hiszen Trump elnök sokszor került kellemetlen helyzetbe meggondolatlan kijelentései miatt, elsősorban a Covid-járvány során.

Kettejük, szeptember 29-re tervezett vitáját egyébként nagy várakozás előzi meg, igaz, olyan hírek is szárnyra kaptak, hogy ez akár el is maradhat. Addig is megy az adok-kapok, a BBC szerint

Trump már felszólította Biden-t, hogy a vita előtt vesse alá magát drog- és dopping tesztnek is.

A szájkarate tehát e tárgykörben is elkezdődött, amire a másik oldal is reagált. A CNN arról tudósított, hogy Nancy Pelosi demokrata házelnök szerint lehetőleg ne is legyen elnökjelölti vita, mert Trump méltatlan rá.

(Borítókép: Joe Biden beszél egy rendezvényen Kissimmee-ben 2020. szeptember 15-én. Fotó: Leah Millis / Reuters)