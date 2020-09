Újabb csúcsra ért Franciaországban szombaton az egy nap alatt regisztrált új koronavírus-fertőzöttek száma: 13 498 esetet jegyeztek fel, ezzel már több mint 442 ezer fertőzöttet tartanak számon. Május végén, két héttel a zárlat feloldása után még csak 272 volt az új koronavírusos esetek egy hétre számított napi átlaga, ezzel szemben jelenleg ez az érték 9700 fölött van.

Járványügyi szakértők szerint a számok két okból emelkedtek ilyen drasztikusan: maga a vírus is gyorsabban terjed, illetve jelenleg hatszor annyi tesztet végeznek, miután a párizsi kormány ingyenessé tette a vizsgálatot.

Franciaországban eddig 31 274 ember halt bele a Covid-19 betegség szövődményeibe.

Dániában szombaton szintén csúcsot döntött az új esetek száma: 589 új fertőzöttet diagnosztizáltak az utóbbi 24 órában, ami február óta a legmagasabb emelkedésnek számít. Részben itt is a fokozott tesztelés következménye lehet a számok megugrása, de az utóbbi hetekben több gócpontot is észleltek elsősorban Koppenhágában. Dániában nemrég új korlátozásokat vezettek be: a vendéglátóhelyek csak este 10-ig lehetnek nyitva, és valamennyi bárban szájmaszkot kell viselni. A rendezvények létszámát ismét 50 főben korlátozzák. A járvány kirobbanása óta nagyjából 22 ezer ember kapta el a koronavírust a hivatalos adatok szerint, és 635-en haltak meg a fertőzés okozta szövődmények miatt.

Törökországban meghaladta a 300 ezret a regisztrált fertőzöttek száma szombatra. Egy nap alatt 1538 új esetet jegyeztek fel, a járványhoz köthető halálesetek száma pedig 7445-re emelkedett. Recep Tayyip Erdogan török államfő pénteken arról beszélt, hogy szigorúbb intézkedéseket kell hoznia a kormánynak a járvány megfékezése érdekében. Törökországban nemrég az orvosok tiltakoztak amiatt, hogy a hatóságok által közölt hivatalos adatok nem tükrözik a koronavírus terjedésének valódi mértékét.