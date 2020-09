Hétfőn hozták nyilvánosságra azt a videót, amelynek a tanúsága szerint a Salt Lake City rendőrei lövéseket adtak le egy autizmussal küzdő 13 éves fiúra még szeptember 4-én – derül ki a The Guardian cikkéből.

A rendőrséget aznap este tíz körül az anya, Golda Barton hívta. Eredetileg pszichiátriai segítséget szeretett volna kérni, de mivel egyetlen szakembert sem ért el, a rendőrséghez fordult. Elmondta, hogy fia teljesen magánkívül van, kórházba kellene vinni, de azt az ápolót, aki vigyáz rá, légpisztollyal fenyegette meg, és kilőtte az egyik ablakot. Nem mellesleg irritálja a rendőrök látványa. Ha egyenruhát vagy rendőrjelvényt lát a fiú, azt hiszi, meg akarják ölni őt.

A rendőrök – áll az NPR hírében – ki is vonultak a házhoz, az egyik testkamera-felvételen pedig azt látni, hogy üldözőbe veszik a fiút az utcán, kiáltva, hogy feküdjön le a földre. Ezután dördültek el a lövések. Keith Horrocks, a Salt Lake City-i rendőrség őrmestere elmondta, a rendőrök akkor lőttek, amikor a fiú menekülni kezdett. Összesen 11 lövést adtak le úgy, hogy a fiúnál nem is volt fegyver. Testre is céloztak, a válla és a bokája mellett eltalálták a húgyhólyagját is, de ettől függetlenül a rendőrség ragaszkodik ahhoz, hogy a fegyverhasználat jogos volt, mert ha valaki hozzáférhet lőfegyverhez, úgy kellett kezelni, mintha lenne fegyvere.

Ezzel kapcsolatban a család ügyvédjének vannak kétségei. Zach Weyher arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendőröket nem is bűncselekményhez riasztották, amihez képest a fiúnak szerencséje van, hogy életben maradt. Súlyos sérülésekkel még most is kórházban ápolják.

Az ügy újra felvetette a rendőrségi képzés reformjának a kérdését, hiszen a rendőröknek sok olyan feladatot kell ellátniuk, amire nem vagy csak alig képezték ki őket.