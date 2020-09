A CEU hivatalosan is megnyitotta 2020-2021-es tanévét szeptember 25-én, és üdvözölte a 90 országból érkező közel 700 új diákját. Az új évfolyam az egyetem több mint 600 jelenlegi hallgatójához, és a világszerte élő közel 18.000 öregdiákjához csatlakozik, akik együtt alkotják a CEU határokon átívelő közösségét.

Az egyetem számára, amely alapításának 30. évfordulóját készül megünnepelni 2021-ben, különös jelentőségű, hogy új otthonában, Bécsben köszönthette történetének első alapszakos évfolyamát – adta hírül a CEU az Indexhez is eljuttatott sajtóközleményében. Rektora, Michael Ignatieff köszöntőjében egy olyan egyetem vízióját vázolta fel a közösségnek, amelynek legfontosabb erénye az összetartozás:

– fogalmazott az elnök-rektor. A magyar kormány lépései kapcsán, amelyek a CEU költözéséhez vezettek, a rektor a következő figyelmeztetést fogalmazta meg:

A 2017-ben ellenünk intézett támadás egy nagyobb, szisztematikus offenzíva része volt, mely Magyarország független tudományos és kulturális intézményeit vette célba, így a Magyar Tudományos Akadémiát is, és most a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, melyet az épületben magukat elbarikádozó bátor diákjai védenek. Szenátusunk nyilatkozatban fejezte ki az egyetem támogatását. Most már tudjuk, hogy ami velünk történt, csak a kezdet. És nem itt fog véget érni