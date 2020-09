A brit parlament bárjaira nem vonatkozik a nyitvatartási korlátozás

Korábban már megírtuk, hogy a londoni kormány még a budapestinél is szigorúbb nyitvatartási korlátozásokat vezetett be a járvány miatt, a vendéglátóhelyek csak este 10 óráig lehetnek nyitva Angliában. A korlátozás az összes vendéglátóhelyre, tehát étteremre, bárra és szórakozóhelyre is vonatkozik.

A parlament épületének, a Westminster-palotának a bárjai és viszont kivételek a szabályozás alól, mivel „munkahelyi kantinnak” minősülnek. Ez azért lehet visszatetsző, mert Boris Johnson brit miniszterelnök egy hete még a következőket üzente a korlátozás kritikusainak:

Akik azt mondják, hogy nincs szükségünk a korlátozásra, és hagynunk kellene az embereknek vállalni a saját kockázataikat, azoknak azt üzenem, hogy ezek a kockázatok nem a sajátjaink. […] A koronavírus-járvány tragikuma, hogy az enyhe köhögésed valaki más halálos ítélete lehet.

A vendéglátóhelyekre vonatkozó korlátozás része, hogy a vendégeknek egy nevet és egy telefonszámot kell megadniuk, amikor távoznak a helyről. Ez a szabály szintén nem vonatkozik jelenleg a Westminster-palota bárjaira – írja a Daily Mail.