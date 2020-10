Csehországban egyre súlyosabb a koronavírus-járványhelyzet, ezért hétfőtől további szigorításokat vezetnek be a közéletben, a kultúrában, a sportban és az oktatásban – jelentette be Roman Prymula egészségügyi miniszter. Hétfőtől, egyebek mellett, leáll egész Csehországban a kulturális és a sportélet, bezárnak a színházak, mozik, de az állatkertek, szabadidőközpontok és a fürdők is. Szüneteltetik a hivatásos labdarúgó- és jégkorongbajnokságot, illetve más országos bajnokságokat is. Kivételt csak az előre betervezett nemzetközi mérkőzések jelentenek – írta az MTI.

Csehországban a vendéglőknek már péntektől kezdve legkésőbb este nyolckor be kell zárniuk. Egy asztalnál legfeljebb négy ember ülhet, a bevásárlóközpontok éttermeiben pedig csak ketten. Az általános iskolák felső tagozataiban, azaz 6 és 9 osztály között, mindig csak az osztály tanulóinak fele lesz jelen az oktatáson, a másik fele távoktatásban vesz részt.

Megmaradnak azok az óvintézkedések, hogy továbbra is kötelező az arcmaszk viselése a tömegközlekedési eszközökön és a zárt terekben, ahogyan az egészségügyi intézményekben, hivatalokban is. Zárt termekben legfeljebb tízen, a szabadban legfeljebb húszan gyűlhetnek össze. A hivatali ügyfélszolgálatok heti két nap tartanak nyitva.

Csehországban jelenleg több mint 1700 személyt kezelnek koronavírus-fertőzéssel kórházban. A súlyos, lélegeztetőgépre szoruló esetek száma több mint 350, csütörtök délutánig több mint 840-en haltak meg.