Épphogy kiszabadult a börtönből, máris meg akarták ölni a volt kirgiz elnököt

Ismeretlenek rálőttek pénteken Biskekben Almazbek Atambajev volt kirgiz elnök gépkocsijára –jelentette az Inferfax orosz hírügynökség az ellenzéki politikus tanácsadójára, Farid Nyijazovra hivatkozva.

A hírügynökségi jelentés szerint két másik ellenzéki politikus, Omurbek Babanov és Szapar Iszakov is a gépkocsiban ült. A merényletkísérletet a biskeki Ala Too téren követték el, ahol pénteken napközben összecsaptak a Szadir Zsaparov ellenzéki vezető és a volt elnök mellett tüntetők, és lövések is eldördültek. A két politikust kimenekítették a térről.

A volt elnököt a néhány napja szabadították ki a börtönből ellenzéki tüntetők.

Nyijazov azt állította, hogy értesülést kaptak arról, hogy a titkosszolgálatok merényletre készülnek Atambajev ellen. Biskekben és Oséban péntek este is tüntettek a jelenlegi hatalom és az ellenzék hívei.

Szooronbaj Dzsejenbekov elnök rendkívüli állapotot vezetett be Biskekben október 21-ig.

A közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban a múlt vasárnap választásokat tartottak, amelyeken az államfőhöz közel álló pártok kerültek be a törvényhozásba, de az eredményeket végül érvénytelenítették, miután a választáson induló 16 párt közül 11 is közölte, hogy nem ismeri el őket. Tömeges tüntetések kezdődtek Biskekben és több vidéki nagyvárosban, a tüntetők elfoglalták a kormány székházát, az elnöki hivatalt, a parlament és a biskeki polgármesteri hivatal épületét, és kiszabadítottak a börtönből több elítélt politikust. Azóta kiismerhetetlen a helyzet, az országban, teljes a politikai zűrzavar.