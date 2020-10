Október végéig még 20 ezren halhatnak bele a koronavírusba az Egyesült Államokban

Elkerülhetetlennek tűnik további 20 ezer Covid-19 megbetegedéssel összefüggő halálozás a hónap végéig a fertőzésszámok jelenlegi alakulása alapján – mondta a CNN-nek Tom Frieden, a betegségmegelőző központ, a US Centers for Disease Control and Prevention (CDC korábbi igazgatója.

Fotó: Forrás: Johns Hopkins Egyetem A Johns Hopkins Egyetem nagyítható térképre vitte a koronavírusos haláleseteket az Egyesült Államokban. Minél sötétebb zöld, annál több a haláleset az adott megyében.

Az Egyesült Államokban pénteken 57 420 új koronavírus fertőzést jelentettek, ami augusztus óta a legmagasabb napi esetszám.

Valahányszor figyelmen kívül hagyjuk, minimalizáljuk, vagy alábecsüljük ezt a vírust, veszélyeztetjük saját magunkat, és mindazokat, akiknek az élete rajtunk múlik

– fogalmazott Frieden.

Az Egyesült Államokban már több mint 7 millió ember fertőződött meg az új típusú koronavírussal a járvány kitörése óta, és 214 370-en haltak bele a fertőzésbe, vagy a szövődményeibe a Johns Hopkins Egyetem adatai szerint.

Egy nemrég közzétett előrejelzés szerint februárra megduplázódhat, azaz 400 ezerre emelkedhet koronavírus halálos áldozatainak száma. A Washingtoni Orvosi Egyetem előrejelzése szerint január közepére a napi halálozások száma 23 ezer áldozattal tetőzhet.