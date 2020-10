Újra bevezetik az idősek idősávját Szlovákiában

Szinte az utolsó pillanatban tette közzé Szlovákiában a Közegészségügyi Hivatal azoknak a járványügyi intézkedéseknek a pontosítását, amelyek csütörtökön reggel hat órától léptek életbe – írta meg a parameter.sk.

Valószínűleg a szomszédos államban kialakult koalíciós feszültségnek is köze van hozzá, hogy az utolsó utáni időpontban kerültek nyilvánosságra az Európa nagy részéhez hasonlóan Szlovákiában is gyorsan terjedő koronavírus-járvány lassítására hozott intézkedések pontos listája.

A teljes lezárástól már nem is olyan távoli intézkedések olyan korlátozásokat tartalmaznak, mint az éttermek bezárása a terasz és a házhoz szállítás kivételével. Visszatér továbbá a 65 év felettiek számára megszabott vásárlási idő, amelyet délelőtt 9 és 11 óra között határoztak meg, emellett pedig a bevásárlóközpontok előtt mérni kell a vásárlók testhőmérsékletét.

Már korábban is bejelentették, hogy október 15-től zárva maradnak a fürdők, az aquaparkok, a wellnessközpontok, az uszodák, a szaunák, az edzőtermek, a mozik és a színházak is. Újra kötelező a fizikai távolságtartás és a kisboltok vásárlói létszámának korlátozása is.