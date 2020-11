Megtalálták Kolumbiában a narkó-tengeralattjárók leviatánját

A légtér és a kereskedőhajók egyre hatékonyabb ellenőrzésének köszönhetően a különböző drogkartellek újabb és újabb megoldásokat találnak ki az értékes és tiltott áru szállítására. A narkó-tengeralattjárónak (narco sub, drug sub) is nevezett eszközre jobban illik a régi magyar szó: a tengeralámerülő. Az angolul low profile vehicle, azaz alacsony profilú járművek eddigi legnagyobb, 33 méteres példányát találták meg Kolumbiában egy folyó melletti improvizált hajógyárban – írta meg a Forbes.

Fotó: United States Coast Guard A Cutter James partiőr-hajó egy alacsony profilú hajót állít meg a Csendes-óceán keleti részén 2018. október 22-én. Ehhez hasonló hajóval hozzávetőlegesen 18,5 tonna kokaint csempésztek november 15-én a flordiai Everglades kikötőben

Az eszközök egyébként nem képesek teljesen a víz alá merülni, másik angol nevükön ezért is hívják őket semi-submersible-nek (félig lemerülőnek). Ezek a járművek leginkább mély merülésű, nagyon lapos motorcsónakok, amelyeket egy zárt vezetőállásból vagy éppen a zárt fedélzeten ülve lehet vezetni.

Mivel nincs felépítménye, és a hajótest lényegében a víz alatt van, legtöbbször a hullámok szintje alatt halad, így nem érzékelik a radarok. Ezért vagy a levegőből optikailag, vagy a tengeralattjárókhoz hasonlóan szonárral lehet csak őket észlelni. Alacsony, néhány csomós (10 kilométer per óra alatti) sebességük szintén nehezíti a felderítést.

Fotó: Wikimedia Commons Ehhez hasonló lehetett az elfogott szállítmány, ez egy 2007-es narkó-tengeralattjáró, ami üvegszálból készült, a felső része ólomárnyékolást is kapott

A dél-amerikai termelőhelyek és az észak-amerikai fő piacok között járőröző amerikai és kolumbiai hadihajók rendszeresen fognak el ilyen járműveket. Többségük 12–15 méter hosszú és másfél tonna drog szállítására alkalmas.

A helyszínen lévő leviatán több szempontból is figyelemre méltó volt, nem csak a nagyobb jachtokéval vetekedő 100 lábas mérete miatt. A part menti útvonalakon használt, zöldes színű járművekkel ellentétben kékre volt festve, ami óceáni alkalmazást sejtet. Hatalmas, 6–8 tonna kábítószer befogadására alkalmas raktere is távolabbi úti célt feltételez.

Okkal merül fel a kérdés: mi lehetett a cél? A cikk szerzője, az elismert narkótengeralattjáró-szakértő, H. I. Sutton szerint a 2019 novemberében Cadiznál elfogott, valamival kisebb társához hasonlóan itt is Spanyolország volt a cél.