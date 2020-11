Nem bírnak a svédek az ingyenes teszteléssel

A svéd hatóságok vasárnap közölték, hogy Stockholmban négy napig szünetel az ingyenes otthoni koronavírustesztek kiszállítása, mert a rendszer túlterhelődött.

Svédországban már nyár óta lehet rendelni ingyenes koronavírusteszt-készleteket, amelyek segítségével az emberek otthon is el tudják végezni a víruspróbát. Az ingyenes tesztkészlet túl népszerűnek bizonyult, ezért annyira feltorlódtak a megrendelések, hogy 16 ezer kiszállításra még most is várnak Stockholmban.

A nyilatkozatban hangsúlyozzák, hogy ez semmiben nem érinti az egészségügyi ellátórendszeren belüli páciensek, dolgozók, valamint idősotthonok lakóinak tesztelését.

Svédországban az utóbbi időben rekord magas esetszámot regisztráltak, ezért tovább szigorítottak a fizikai távolságtartásra vonatkozó ajánlásokon – írja az MTI.