Havi 900 eurós segélyt kapott a bécsi terrorista az osztrák államtól

Kedvezményes lakásbérlethez juthatott Bécsben a 20 éves, albán származású merénylő – írja az osztrák Kronen Zeitung. Fejzulai -t „Jungwienerként” regisztrálták, emiatt kaphatta meg a támogatást, ami azoknak a 30 év alatti fiataloknak jár, akiknek még nincsen saját lakásuk.

Kujtim Fejzulai egy Donaustadtban található, 41,9 négyzetméteres lakás bérléséhez igényelte Bécs segítségét, amit idén májusban meg is kapott az osztrák fővárostól. A portál szerint a támadó ugyanebben a hónapban szociális segélyt is kapott, majd később havi 917,35 eurós állami segítséghez is juthatott.

Az osztrák belügyminiszter, Karl Nehammer csütörtökön jelentette be, hogy a bécsi terrortámadás után az osztrák rendőrség által őrizetbe vett tizenöt emberből nyolcan büntetett előéletűek. A gyanúsítottak közül négyet terrorbűncselekmények, kettőt-kettőt pedig különböző erőszakbűncselekmények, illetve egy Linzben elkövetett „becsületgyilkosság” kísérlete miatt kerültek a bűnüldözés látókörébe.

Fejzulai hétfőn négy embert ölt meg, huszonhármat megsebesített Bécs belvárosában.

