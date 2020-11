Donald Trump: Ki tudja, milyen kormányzat lesz

A koronavírus-járványról adott tájékoztatást Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Rózsakertjében pénteken kora este, és megerősítette, hogy kormányzata továbbra sem hoz az ország gazdaságának teljes lezárását célzó döntést. A sajtókonferencián részt vett és részletkérdésekben tájékoztatást adott Mike Pence alelnök és Alex Azar, az emberi erőforrások és az egészségügyi tárcavezetője, valamint Moncef Slaoui, a járványellenes kormányzati programért felelős kutató.

Az amerikai elnök – írja az MTI – üdvözölte az amerikai Pfizer és a német BioNTech gyógyszergyártók hét eleji bejelentését, miszerint hamarosan kész a koronavírus elleni oltóanyag. Emlékeztetett arra is, hogy kormányzata több mint kétmilliárd dollárral támogatta a Pfizer erőfeszítéseit. Hozzátette: arra számít, hogy a vakcina már jövő áprilisban széles körben elérhető lesz az amerikaiak számára.

Moncef Slaoui később hozzáfűzte, hogy reményei szerint decemberben húszmillió, januárban pedig újabb húszmillió amerikait lehet beoltani a vírus ellen.

Donald Trump arra kérte az amerikaiakat, hogy legyenek „éberek”, egyben közölte azt is, hogy kormányzata továbbra sem hoz az ország gazdaságának teljes lezárását célzó döntést. Remélhetőleg így lesz, bármi történjék is a jövőben, ki tudja, milyen kormányzat lesz, ezt majd az idő megmondja, de annyit mondhatok, hogy ez a kormányzat nem fogja lezárni az országot – ismerrte el kis híján az elnökválasztási vereségét Donald Trump, akinek a győzelmi esélyei pénteken foszlottak szét azzal, hogy utolsó kettőként Georgia é Észak-Karolina szövetségi állam is győztes hirdetett.

A távozó elnök lezártnak minősítette a kormányzat járványellenes programját, és anélkül fejezte be a sajtókonferenciát, hogy az újságírók feltehettek volna neki kérdéseket.