Orvoshiány Romániában, már mobil hullaház működik egy bukaresti kórházban

A bukaresti Szent Pantelimon sürgősségi kórház nyolc aneszteziológusa közül 4-nél kimutatták a koronavírust, egy másik orvos kiégési szindróma miatt van betegszabadságon, ezért összesen 3 orvos látja el a 33 intenzív terápiára szoruló beteget, köztük 16-an súlyos állapotú fertőzöttet – írja a Transindex a G4mediára hivatkozva. A többi 17 beteg pedig nem koronavírusos, viszont intenzív kezelésre szorul.

Az egyik szakorvos beszámolója alapján azért van náluk ilyen sok beteg, mert több kórházat is átalakítottak a koronavírus miatt, és azok csak covidos betegeket látnak el. Az itteni orvosok pedig mindkét típusú beteget ellátják az intenzív osztályon, ráadásul a műtökben az altatásnál is folyamatosan szükség van rájuk, ugyanis képzésük szerint ők aneszteziológusok is. Az orvoshiány mellett csak nagy nehézségek árán sikerült elérniük, hogy rezidens orvosokat vigyenek hozzájuk más kórházakból, mert nem akarták, hogy azok megfertőződjenek, és tovább terjesszék a vírust. Az orvos beszámolójában hangsúlyozza, hogy a helyzet nagyon súlyos, és úgy tűnik, a „fenti szinteken” nem nagyon törődnek vele.

Az orvos azt is kritizálta, hogy ilyen bizonytalan körülmények ellenére október végén nyitottak náluk koronavírusos betegek kezelésére szánt intenzív terápiás részleget, mivel a többi kórház nem tudott megbirkózni a sok beteggel. Ráadásul ez az a kórház, ahol már mobil hullaházat is elhelyeztek az udvaron, mert a kórház hullaházában egyszerűen nem volt már elegendő hely az elhunyt betegek megfelelő tárolására. „Egyszerűen embertelen az, hogy több mint 30 súlyos állapotban levő betegre két ügyeletes orvos jusson, 3-an pedig a reggeli műszakot lássák el” – nyilatkozta az orvos.