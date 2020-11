Járvány ide, járvány oda az amerikaiak repülőre ülnek

A figyelmeztetések ellenére több mint kétmillió amerikai ült repülőre a hétvégén – közölte az amerikai repülésbiztonsági hatóság vasárnap.

Pénteken és szombaton az amerikai reptereken több mint kétmillió utast ellenőriztek. Az amerikai televíziók tudósításai szintén zsúfolt légikikötőkről számoltak be.

A repülésbiztonsági hatóság azt közölte, hogy március közepe óta nem vásároltak ennyien repülőjegyet. Akkor több mint egymillióan utaztak légi úton. A légitársaságok többsége egyébként - jóllehet, a szövetségi kormányzat dollármilliárdokkal segítette meg őket - nem fizeti vissza a repülőjegy árát, abban az esetben sem, ha valaki egészségi okokra hivatkozva kénytelen lemondani az utazásról.

Pénteken az amerikai betegségmegelőzési és -ellenőrzési központ (CDC) közleményében azt tanácsolta az amerikaiaknak, hogy a november 26-ra eső hálaadás ünnepére ne utazzanak el rokonaikhoz, az eseményt otthon, szűk családi körben, meghívott vendégek nélkül töltsék.

Az ismert járványügyi szakember, Anthony Fauci vasárnap a CBS televíziónak nyilatkozva a többi között azt is hangsúlyozta, hogy a zsúfolt repterek, a tömeges utazások "a mostaninál is nagyobb bajba sodorhatnak bennünket". Felhívta a figyelmet arra is, hogy a járvány elszabadulhat, főleg azért, mert a hideg idő beköszönte kedvez a vírus terjedésének.