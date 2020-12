Már oltják az egészségügyi dolgozókat koronavírus ellen Moszkvában

Elkezdték oltani az embereket Moszkvában. Szombaton 70 klinikán kezdték terjeszteni az orosz fejlesztésű, Szputnyik V nevű, koronavírus elleni oltóanyagot – adta hírül a Reuters. Először a veszélyeztetett csoportok tagjai, tehát az orvosok, egészségügyi dolgozók, tanárok és szociális munkások kapják meg a vakcinát.

Vlagyimir Putyin elnök országos önkéntes oltási programot rendelt el a jövő hétre. Az orosz államfő azt mondta, Oroszország a következő néhány napban 2 millió adagot állít elő a vakcinából. Arra számítanak, hogy decemberben körülbelül ugyanennyi ember meg is kapja majd az oltást.

Pénteken az Index is megírta, hogy Moszkvában megkezdték a feliratkozást a védőoltásra. A Reuters információi szerint az első öt órában 5 ezren iratkoztak fel. Az orosz egészségügyi miniszter azt mondta: 100 ezer, veszélyeztetett csoportba tartozó embert már be is oltottak. A Szputnyik V egyébként még a klinikai tesztelés fázisában van.