Sir Ian McKellen is beoltatta magát

Az oltás teljesen fájdalommentes volt – mondta a Gyűrűk ura Gandalfját alakító színész, miután Londonban beoltatta magát koronavírus ellen.

A brit egészségügyi szolgálat (NHS) Twitteren osztotta meg az oltás közben készült képeket, és idézte is, amit a színész mondott.

'I really hope that, as more people get vaccinated, we will move further along the path back to a more normal way of life.'

⁰Sir @IanMcKellen joins the thousands of people who have now safely received the first dose of the #CovidVaccine. https://t.co/1e3nCAUFcB pic.twitter.com/FFW6jrKqEg