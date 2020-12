Tűzijátékkal ünnepelték a karácsonyt, 150 lakóház leégett a paraguayi fővárosban

Tűzijáték miatt csaptak fel a lángok helyi idő szerint csütörtök este a paraguayi főváros, Asunción egyik szegénynegyedében. Mintegy 150 lakóház a lángok martaléka lett.

A tűz – írja az MTI – a La Chacarita negyedben pusztított, de elérte a negyeddel szomszédos Cabildo kulturális központot is az óvárosban. Fontos dokumentumok is elégtek – jelentette be Oscar Salomon parlamenti elnök.

A tűzoltók több órán át küzdöttek a lángokkal szenteste éjszakáján, csak reggelre tudták eloltani a tüzet