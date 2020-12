Egy 101 éves nőt is beoltottak már koronavírus ellen Németországban

Németországban is megkezdődött a koronavírus elleni tömeges oltási program. Az ország lakói a Pfizer és BioNTech vakcináját kapják, amelyből szombaton tartományonként 9750 dózis érkezett az országba, és már el is kezdtek kiosztani a helyi oltási központokban. Először az idősek otthonában élőket, a 80 év felettieket és az egészségügyi dolgozókat oltják be. Előbbiek között volt Szász-Anhaltban egy 101 éves nő, a halberstadti Erika Kwoizalla is – írja a Deutsche Welle.

Szombati adatok szerint Németországban 14 445 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak 24 óra alatt, és 240 ember halt meg. Ezzel 29 442-re nőtt a kór halálos áldozatainak a száma.

Vasárnap egyébként az Európai Unió összes tagországában megkezdődhet a tömeges oltás, Magyarországon legelőször az egészségügyi dolgozók kapják meg a vakcinát.