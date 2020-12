Covid-oltás: Romániában még nem tapasztaltak mellékhatást

Romániában vasárnap este hatig 960 egészségügyi alkalmazottat oltottak be az ország összesen tíz kórházában Covid–19 ellen.

Egyetlen beoltott személynél sem jelentkezett mellékhatás – közölte az oltási kampány koordinálásáért felelős országos bizottság a Transindex szerint.

Közölték azt is: létrehoztak egy platformot, és online is be lehet jelenteni, ha valakinek mellékhatásai lesznek a koronavírus elleni oltástól.