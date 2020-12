Zágrábban megrongálódott a főváros jelképének számító katedrális, a horvát parlament és a kormány épülete, valamint több templom és a kulturális örökséghez tartozó építmény is a reggeli, a Richter-skála szerint, 5,2-es erősségű földrengésben.

Andocsi János, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének alelnöke azt mondta: „Az anyagi károk jelentősek, a károk felmérése zajlik”.

A földmozgás epicentruma 50 kilométerre volt a horvát fővárostól, 2 kilométeres mélységben Sisak közelében. A rengést egész Közép-Horvátországban érzékelte a lakosság, de Zala, Somogy és Baranya megyében is. Több utórengést is tapasztaltak az országban, amelyeket között az MTI szerint egy 4,7-es és egy 4,1-es erősségű is.

Andrej Plenkovic kormányfő több miniszterével, valamint Zoran Milanovic államfővel együtt a helyszínre utazott az MTI délutáni tudósítása szerint.

Plenkovic a sajtónak nyilatkozova örömének adott hangot amiatt, hogy a földmozgásban nem sérült meg senki, és jelentősebb anyagi kár sem keletkezett. "Amilyen év volt az idei, bizonyos értelemben sajnos úgy is ért véget" – mondta, hozzátéve, hogy a kormány segíteni fog a károk helyreállításban.

Legutoljára márciusban rengett a föld Horvátországban, akkor 25 ezer házban tett kárt a földmozgás.